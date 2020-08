Sok önkéntes segít a magyarbólyi játszótér felújításában

Nem mindennapos közösségi megmozdulás színtere lett a dél-baranyai kis falu. Társadalmi összefogással újul meg ugyanis a község játszótere, a munkában legalább húsz lakos már most részt vesz, de várják azokat, akik valamilyen formában segíteni tudják a felújítást. Kundárné Dancsó Éva önkormányzati képviselő elmondta, első lépésben a balesetek megelőzése érdekében a talaj lazítását kezdték meg, illetve egy geotex­til anyagra helyezik a homokot, hogy a gazosodást megakadályozzák. Ezután szeretnék színesíteni a játszóteret, a játszóeszközöket le fogják festeni. A felújítást az előzetes terveknek megfelelően az önkormányzat finanszírozza, a helyi Solar Napelem Kft. és a Kizo Tüzép Kft. gépi munkával segíti a folyamatokat, amíg a kézi munkát a lakosság köréből jelentkező önkéntesek végzik.

A képviselő elmondta, a falu lakosai a járványhelyzet alatt is aktívak voltak, szájmaszkokat varrtak és az idősek, valamint a vírus szempontjából veszélyeztetett lakosok ellátása is folyamatosan biztosított volt az önkéntesek áldozatos munkájának köszönhetően.

Bált rendeznek a közpark felújítására

Augusztus 8-án az önkormányzat egy jótékonysági bált szervez, melynek bevételét a főút menti közpark felújítására szeretnék fordítani. A felújítás költségének jelentős részét a Solar Napelem Kft. biztosítja, de a lakosok is támogathatják a beruházást.

Boros Tibor önkormányzati képviselő elmondta, a közpark térkőburkolatot kap, padokat helyeznek ki a térre és a közepén egy szökőkutat is kiépítenek. Az itt található játszóeszközöket pedig átviszik a most megújuló játszótérre. A közparkban olyan környezetet alakítanak ki, melyben az idősek szabadtéri pihenése és a gyerekek biciklizése egyaránt kellemes környezetben telhet.