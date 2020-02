Szabálytalanul parkoló autók sokasága borzolja a kedélyeket Pécsen

A szabálykövető sofőröket és sok járókelőt is bosszantanak azok az autósok, akik szabálytalanul járdán, füvön teszik le a kocsijukat, két helyet elfoglalva parkolnak, esetleg garázs előtt, vagy jogosulatlanul mozgáskorlátozott parkolóban állnak meg.

Átlagosan naponta közel húsz szabálytalanul parkoló autóst füleltek le tavaly a pécsi közterület-felügyelők, az esetek mintegy háromnegyedében történt bírságolás vagy feljelentés a felügyelők részéről, a többi alkalmakkor csupán a figyelmeztetést kapott a szabálytalanul parkoló sofőr.

– A pécsi közterület-felügyelet részéről a 2019-ben összesen 4103 esetben történt intézkedés szabálytalan parkolással vagy jogosulatlan behajtással kapcsolatosan. Az esetek 70 százalékában történt bírságolás vagy feljelentés a felügyelők részéről, a maradék 30 százalékot a figyelmeztetések tették ki – tájékoztatta lapunkat Märcz János, a Pécsi Közterület-felügyelet vezetője.

A legsúlyosabb eseteket említve elmondta, mozgáskorlátozott helyen jogosulatlan parkolás miatt 139, megállni tilos miatt 657, zöldfelületi parkolás miatt 409, forgalomcsillapított övezetbe jogosulatlan behajtás miatt 572 esetben éltek a bírságolás, illetve a feljelentés eszközével. Ezek a jogsértések nemcsak a jogszabályokba ütközőek, hanem túlnyomó részben a többi közlekedő ingerküszöbét is meghaladják.

Különösen bosszantó, amikor egy gondozott zöldfelületre beálló autó elindulásnál kikaparja a füvet, vagy az, hogy a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyre állnak be két helyet is elfoglalva.

Märcz János hangsúlyozta, a felügyelet dolgozóinak elsődlegesen a rend betartása, betartatása a cél, és ha ez nem megy szép szóval, figyelmeztetéssel, akkor kénytelenek a keményebb eszközökhöz nyúlni, amely lehet bírság vagy rendőrségi feljelentés is. Érdemes körültekintően közlekedni és parkolni, hiszen a renitens magatartás a pénztárcánkat is megterhelheti, ugyanis a helyszíni bírság összege bizonyos esetekben 50 ezer forint is lehet.

A közösségi oldalak megjelenése és gyarapodása hozza magával azt, hogy egyre több szabálytalanul parkoló autó kerül nagyobb nyilvánosság elé, amely feltételezhetően tovább csökkenti a helyiek, közelben lakók ingerküszöbét. Van olyan – még csupán pár száz taggal rendelkező – facebookos csoport, amelyben naponta legalább 5–10 fotót osztanak meg az autósok a szabálytalankodókról.

A fotók között szemezgetve találunk olyat, amelyen például a teljesen telített parkolóban – merőleges parkolás helyett ferdén megállva a többi között – két helyet foglal el egy személyautó, garázs előtt parkolókat és olyat is, melyen egy nagy áruház üres parkolójában közvetlenül a bejárat mellett tette le valaki a kocsiját, forgalomtól elzárt területen. Ezzel alig fél percet és körülbelül 20 méter sétát úszott meg a sofőr.