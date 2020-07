Teljes biztonságban kémlelhetjük a tájat a mecseki kilátókból

A Mecsek számtalan túraútvonalával rengeteg kirándulót vonz, a hegycsúcsokon felállított kilátók pedig impozáns panorámát kínálnak. A szakemberek folyamatosan ellenőrzik ezek állapotát, hogy biztonságosan használhassuk őket.

A Mecsek erdőségei még a legnagyobb nyári melegben is felüdülést nyújtanak, nem csoda, hogy ezekben a hetekben is rengeteg kiránduló járja a turistautakat. Szinte nincs olyan túraútvonal, ami ne érintene legalább egy kilátót, ahonnan remek panoráma nyílik a környező hegyekre, sőt vannak helyek, ahonnan elláthatunk déli irányban a horvát hegyekig, északi irányban pedig a Balatonig. Így már nem is annyira meglepő, miért keresi fel évről évre számtalan turista ezeket a helyeket.

Nehéz lenne az összes megyei kilátót felsorolni, de talán a legismertebbek közé tartozik a Jakab-hegyi kilátó, az orfűi Balázs-hegyi-kilátó vagy az Éger-tető kilátó. Kémlelhetjük a környező tájat a Kis- és Nagy-Tubesről, valamint a Tenkes-hegyről is. A kilátók sora pedig hamarosan egy régi-új taggal bővül, a Zengő-kilátóval.

Mint ismert, a Mecsek legmagasabb pontján egy geodéziai torony foglal helyet, egy időben ez töltöttbe be a kilátó funkcióját is. Az építmény természetesen megmaradt, de köré egy fémszerkezetű építményt húztak fel, ez az új kilátó, amit napokon belül hivatalosan is átadnak. Felmerült a kérdés, hogy miért nem fából készül a kilátó, de ahogy lapunk már korábban is megírta, ennek egyik oka, hogy a fém ellenállóbb az időjárási elemekkel szemben. Ez azért is fontos, mert az ugyanis, hogy ezeket az építményeket biztonságosan használhassák a turisták, folyamatos karbantartást igényel a fenntartótól.

A mecseki kilátók is különböző társaságok kezelésében állnak. Ahogy a Mecsekerdő Zrt. lapunknak eljuttatott közleményében megjelöli, hozzájuk a 2015-ben épült Kövestető-kilátó, a 2003-ban épült Máriagyűdi kilátó, a 2001-ben épült Szép Ilonka kilátó és a 1980-ban épült Cigány-hegyi kilátó tartozik, ezeket tartják rendszeresen karban. Utóbbi két kilátót egyébként pár éve teljesen felújították.