Több ezer helyett, pár száz békát sikerült csak megmenteni

Folyamatosan csökken a békák száma és ez meglátszott a békamentéshez használt hálóknál is. Sikondánál és Orfűn alig volt állat, amit menteni lehetett. Ennek több oka is lehet – vélik a szakemberek.

A sikondai és az orfűi tavaknál rakták ki a szakemberek a hálókat, hogy a fennakadt példányokat vödörbe gyűjtve segítsék át azokat az út túloldalára. Sikondán a munkát a nemzeti park koordinálta.

– Az akció során mindössze 165 békát mentettünk, ez nagyon kevés, főleg hogy volt olyan év, amikor mintegy négyezer állatot szedtünk össze – tudtuk meg Bodó Jánostól, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őrétől.

A mentett példányok zöme barna varangy volt, de sikerült tizennégy erdei békának és egy zöld varangynak is segíteni. A mostani tapasztalatok alapján jövőre Sikondán talán nem is lesz hálós mentés, hiszen esti „járőrözéssel” is megakadályozhatják a békák úttestre jutását. Az orfűi tavaknál némileg jobb volt a helyzet, az MME helyi csoportjának adatai szerint ott 670 békát gyűjtöttek össze, jóval többet, mint egy évvel korábban. Ahogy azonban közleményükben írják, bizakodásra nincs sok ok, hiszen 2001-ben a mentett egyedszám a hatezret is meghaladta, az utóbbi években viszont drasztikusan megfogyatkozott az állomány.

Bodó János szerint több oka is lehet, hogy folyamatosan csökken a békák száma. Az egyik egy terjedő gombás betegség, ami halálos ezekre az állatokra nézve. A szélsőséges időjárás is közrejátszik ebben a folyamatban, valamint az emberi beavatkozás – például a rendszeres szúnyog­irtás – is.