Továbbra is engedélyezik az égetést

Meghosszabbították a tűzgyújtásra engedélyezett időszakot a településen, a döntésnél figyelembe vette a képviselő-testület az elmúlt időszakban érvényes tűzgyújtási tilalmat és az esős napokat is.

A módosított rendelet értelmében az következő csütörtökön, tehát és június 11-én még engedélyezett belterületen a fás szárú növények égetése, amire a reggel nyolc és este hat óra közötti időszakot jelölték ki a képviselők. Felhívja azonban az önkormányzat a lakók figyelmét, hogy természetesen most is be kell tartani az általános tűzgyújtási szabályokat, valamint a lágy szárú kerti hulladék és az avar égetése továbbra is tiltott.