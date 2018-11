Újra megszűnt a környéken élők nyugalma

A környéken élők megelégedésére évek óta tilos 7,5 tonnánál nehezebb járművel ráhajtani a Maléter Pál útra. Egy ideje azonban – mint olvasónk jelezte – újra kamionok dübörögnek az amúgy is forgalmas szakaszon. Megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy mi ennek az oka.

Évek óta tilos 7,5 tonnánál nehezebb járművel ráhajtani a Maléter Pál útra. Ám egy ideje – olvasónk is jelezte – újra kamionok dübörögnek az amúgy is forgalmas szakaszon. Megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy mi ennek az oka.

– Az elmúlt hetekben rendszeresen látok kamionokat áthaladni a Maléter Pál úton, pedig úgy tudom, nem hajthatnak rá a szakaszra. Ez nemcsak a zaj, hanem a balesetveszély miatt is problémás – panaszkodott a környéken élő egyik olvasónk. Munkatársunk is tapasztalhatta a helyszínen: hétköznap délelőtt 10 perc alatt nyolc darab nagy tömegű teherautó dübörgött át a város ezen részén.

Az út közelében lakók úgy vélik, főleg csúcsidőszakokban a megnövekedett forgalom miatt a gyalogosátkelés a korábbiaknál is nehézkesebb lett a Krisztina téri zebrán, ebben a kereszteződésben – bár többen petícióban kérték – nem építettek ki jelzőlámpás rendszert. Mivel az átkelőt sok iskolás is használja, fontos a figyelmes közlekedés.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A témával kapcsolatban megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, akiknek a válaszából az derült ki, a kamionok szabályosan használják a kertvárosi szakaszt. Mint írták, a társaság az idei útfelújítási programjainak keretében valósítja meg az M60-as autópálya végcsomópontja és a Pellérdre vezető út közötti, Pécs-Péterpusztát érintő szakasz felújítását. Ez lezárással és időszakos forgalomtereléssel jár. Hozzátették: a beruházás kapcsán a sztráda végszelvényétől a kamionforgalom elterelése szükségessé vált a Maléter Pál útra.

A Közútnál hangsúlyozták, a beruházás a környéken élők, illetve az arra közlekedők érdekeit szolgálja. A tervek szerint az építés december 21-ig tart, addig az érintettek türelmét kérik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS