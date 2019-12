Vágják már a fenyőfákat, készülődnek az árusok

Még csaknem két és fél hét van vissza karácsonyig, de Zala megyében már megkezdték a fenyőfák kivágását, szállítását. Hamarosan a megyében is elkezdhetik árusítani az örökzöldeket.

A karácsony közeledtét mi sem jelzi jobban, hogy már elkezdték kivágni a fenyőfákat Zala megyében, ahonnan szerte az országba, sőt még külföldre is szállítanak a tűlevelűekből. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan Pécsre is megérkeznek a fenyők. Árusok egyelőre még nincsenek, de ahogy egyik olvasónk is jelezte, az egyik kertvárosi áruház parkolójában már elkerítették a területet, ahol árulni fogják a fenyőket. A Biokom Nonprofit Kft.-hez is több kérelem érkezett a közterületi árusításra vonatkozóan, amelyek jelenleg előkészítés alatt állnak.

Az eddig beérkezett kérelmek alapján árusítani szeretnének a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Nagy Lajos király útja kereszteződésének délnyugati részén található területen, a Domus parkolóban, valamint a kertvárosi Diána téren. A társaság lapunkat arról tájékoztatta, az előkészítés miatt arra vonatkozóan pontos dátum még nincs, hogy mikor kezdik meg ezeken a területeken az árusítást, de előreláthatólag december közepétől kereshetjük itt a fenyőket.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a pécsi vásárcsarnok és a kisebb piacok körüli terület is megtelik hamarosan az örökzöldekkel, de bizonyára a nagyobb áruházak parkolóiban is beszerezhetjük majd a karácsonyfát. A jó hír az, hogy a várakozások szerint nem lesz drágulás idén, a lucfenyőt méterenként háromezer, míg az ezüst- és nordmann fenyőt ötezer forint körül lehet majd kapni. Célszerű őstermelőnél vagy a bejáratott árusnál vásárolni az örökzöldet, hiszen ők olyan fákat kínálnak, amiket decemberben vágtak ki, így azok tartósabbak lesznek.