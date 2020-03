Egy kis könyvajánló!

Most, hogy az időnk jobban megengedi, érdemes egy kicsit elmélyedni a baranyai szépirodalomban.

Azért is ajánlom ezt, mert a Pro Pannónia Könyvkiadónak évről évre közel tucatnyi olyan könyve jelenik meg, melyben jeles régiónkból származó író elődeinkről esik szó. Egy ilyen hiánypótló és legfőképpen hiteles könyv született nemrégiben Kodolányi Jánosról is. Arról a világszínvonalú népi íróról, aki Pécsváradon cseperedett fel, Vajszlón járt elemibe, Pécsett pedig középiskolába, hogy aztán elsősorban a fővárosban fusson be óriási írói karriert.

A monográfia alkotója Rajnai László pécsi irodalomtörténész, kritikus, akit Kodolányi és Várkonyi Nándor kortársaként igen nagy tehetségnek tartottak.

A mű eredetileg 1956-ban és 1962-ben készült el, írója antimarxista nézetei miatt viszont hatvan évig nem jelenhetett meg. Így a könyv első felét halála után egy évvel, második részével kiegészítve pedig most, 17 évvel később adták ki.

Nem szokványos tanulmány ez. Rajnai például ilyen kérdésekre kap Kodolányitól átfogó írásos választ a mű megszületéséhez: Milyen fontos események történtek vele életében? Milyen átalakuláson ment át Isten-eszméje? Mikor volt a legszenvedélyesebben szerelmes? Mi a véleménye a barátságról?

A bátor, szuverén elemzésmód, a munkásságát illető igen erőteljes kritika aztán nagyon nem tetszett a neves írónak, ugyanakkor Várkonyi Nándor jobbára egyetértett vele.