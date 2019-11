Szerethető a Pixelplants rétegzenéje

A hamarosan megjelenő EP lemezüket mutatja be szombaton a Szabadkikötőben a Pixelplants. Az új albumról és az elmúlt évek meghatározó eseményeiről a zenekarvezető Dézsi Sadával beszélgettünk.

– Lassan három éve, hogy megjelent az első lemezük. Mi történt azóta?

– Az első albumunkat nagyon szeretjük, bár most már néhány dolgot másként csinálnánk. A promóciót illetően elkövettük azt a hibát, hogy túlságosan a külföldi fellépésekre koncentráltunk, egy kicsit elhanyagoltuk az itthoni nyitást. Emiatt eleinte lemaradtunk több hazai lehetőségről, amit most igyekszünk pótolni. Fontos változás, hogy amíg a Press Play On The Bloody Tape-t még trióban vettük fel, jelenleg Kún Norbert basszusgitárossal kiegészülve már négyen alkotjuk a Pixelplants egészét.

– Mikor játszottak utoljára Pécsen?

– Valami rejtélyes oknál fogva sokkal többet zenélünk más megyeszékhelyeken, mint Pécsett. Rossz kimondani, de utoljára a januári Made in Pécs fesztiválon léptünk fel itthon. Nincsenek illúzióink: amit játszunk, erősen rétegzene, amit lehet nagyon szeretni, vagy nagyon nem. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy a Pixel­plants minőséget képvisel a maga stílusában, és minden energiánkkal azon leszünk, hogy ez Pécsen is nyilvánvalóvá váljon.

– Mi jellemzi az új dalokat?

– Az új lemez kicsit más koncepcióval készült, mint az első. Amíg az előző anyag sok helyen inkább egy kikacsintás volt a 80-as évek felé, az új hanganyagban sokkal komolyabb témákra koncentrálunk. Úgy gondolom, hogy nemcsak szövegben, de stílusjegyeinket megtartva, hangzásban is sokat érett a formáció.

– Hova mennek koncertezni a közeljövőben?

– A koncertnaptár szerencsére telítődik, a vidéki és budapesti koncerteknek köszönhetően egyre több helyen kapunk lehetőséget. Szombathely és Sopron után, ismét Budapesten játszunk, és nagyon készülünk a fesztiválszezonra is.

– A zenekar énekese a felesége, a kislányuk tizenöt hónapos. Ő is örökölte a zene szeretetét?

– Szofi aktívan kivette részét a stúdiómunkából. Olyannyira, hogy a Newborn című számunk az ő magzati szívhangjával kezdődik. Biztos vagyok benne, hogy igen zene szenzitív lesz. A zene szeretete nem kérdés, mert nagyon sok muzsikát hallgatunk vele, a próbákon is sokszor ott van, és ugyan a Depeche Mode-ra még nem annyira, de a The Cure-ra már nagyon headbangel.