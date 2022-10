Egyre több üzletben állították üzembe az automata, önkiszolgáló pénztárgépeket az utóbbi időszakban. Számuk egyre gyarapszik: kezdetben csak az élelmiszerboltokban voltak ezek a szerkezetek megtalálhatók, ma már számos egyéb üzletben, például sportáruházban, barkácsáruházban is ilyenek működnek. Látható, hogy ez a jövő. Szerencsére egyelőre még a hagyományos kasszák mellett, aztán, gondolom pár év múlva a még meglévőket is felszámolják. A tapasztalataimat szeretném megosztani az olvasókkal, mert bizony nekem sok bosszúságot okoznak ezek a szerkezetek szinte minden nap.

Csak egy példa: az egyik nagy­áruházban a minap az ötből két hagyományos kassza működött, de csak az egyiknél lehetett bankkártyával fizetni. A másiknál csak készpénzt fogadtak el. A sor hosszúsága is azt mutatta, hogy az emberek nagy része, ahogy én is, ma már kártyával fizet – ennél a kasszánál rengetegen várakoztak, a készpénzesnél csak ketten. Ebben az üzletben négy automata pénztárgép is üzemel – ott is nagyon hosszú volt a sor, de úgy kalkuláltam, hogy ott gyorsabban végzek, hamarabb sorra fogok kerülni. Sajnos nem ez történt. És a géphez érve ennek okára is fény derült: ahogy az előttem sorban állók közül többen, úgy én is sokféle zöldséget, gyümölcsöt, illetve pékárut vásároltam.