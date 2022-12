Más a következőt írta: - Nem volt olyan régen, amikor még az utcán is maszkot kellett hordani, és a távolságtartásra is ügyelni kellett. Ehhez képest mi van most? Szabad kézzel méregetik sokan, hogy a zsemle kellőképpen puha -e. Ha fogócsipeszt nem is, de jó lenne, ha legalább egy másik zacskót mindenki húzna a kezére, odafigyelve mások egészségére. Hiába járok én maszkban most is, ha otthon a ki tudja, hogy hány ember által összetapogatott pékárut kell ennem - panaszolta olvasónk.