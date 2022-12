Szomorúan olvastam, és vissza kell utasítanom a DN SMS rovatában moped jeligével megjelenteket – én is kerekesszékes vagyok, és nekem is van egy ilyen bordó színű mopedem. Ha nem lenne, hosszabb távolságokat nem tudnék hogyan megtenni. Sajnos az a tapasztalat, hogy Pécsett a járdák olyan rossz állapotban vannak, hogy még gyalog is nehéz lenne közlekedni rajtuk, nemhogy kerekes­székkel. A felüljárónál például egyes helyeken a járda közepére kerültek a villanyoszlopok. Igaz, hogy a kerékpáros elfér mellettük, de egy mozgáskorlátozottakat szolgáló moped már nem. Ha Kertvárosból a Belvárosba szeretnék menni, azt csak az úttesten haladva tudom megtenni.