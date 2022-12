A Nagyárpádon élőknek sajnos igencsak meg­gyűlik a bajuk a tömegközlekedéssel az utóbbi időben. Évekig nem volt különösebb gond, problémamentesen fel- és le tudtunk szállni a Főtér megállóban. Az utóbbi időben azonban hiába kérjük a sofőröket, hogy úgy álljanak be, hogy az utasok kényelmesen fel is tudjanak szállni, erre jellemzően nem hajlandók. Azzal magyarázzák, hogy a virágtartó miatt nem tudnak az igényeinknek megfelelően hátratolatni. Így viszont sorra sérülnek meg az emberek – többek közt én is a minap beütöttem a lábam a felszálláskor, a mai napig meglátszik a nyoma. A szintkülönbség okozza a problémát. A külső sávban is megállhatnának, az is jó megoldás lenne, de erre se hajlandók. Ez nem szolgáltatás, sokkal inkább kiszolgáltatottságot eredményez az időseknek. Sokunknak nincs autója, kénytelenek vagyunk busszal utazni. Jeleznénk szívesen a problémát az önkormányzati képviselőnknek is, kérnénk a segítségét, sajnos azonban tudomásom szerint utoljára a választások előtt tartott fórumot a városrészben, minden szépet és jót ígérve.

