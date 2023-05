- A pécsi Citrom utca Kossuth térhez közelebbi részénél több szemétgyűjtő konténer található. Amikor a minap arra jártam, hárman is guberáltak ezekben az edényekben, volt, aki szinte teljes felsőtesttel belebújva keresgélt, gondolom, hogy élelem után kutattak. Egyikük le is kuporodott a földre, és elfogyasztotta ott helyben, amit talált. Szintén a napokban a temetővel szembeni áruházak parkolójában láttam egy férfit, rendkívül elhanyagolt állapotban ücsörgött a földön, előtte kalap, amibe várt némi aprópénzt. Ezekkel az emberekkel vajon foglalkozik bárki is? Van, aki segítse őket? Vagy boldogulnak, ahogy tudnak? - fogalmazta meg kérdéseit olvasónk.