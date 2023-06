Igen, tudom, lehet otthonról zacskót vinni, vagy többször használható háló is mindenütt kapható. Biztos, hogy hozzá is fognak szokni ezek használatához a vásárlók, de most még újdonságként szembesülünk a helyzettel, ami bizony rendkívül bosszantó. Mert drágítja az amúgy se olcsó bevásárlást. Többet fizetünk, de ugyanazt kapjuk, mint eddig.

