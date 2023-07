- Az akciókat tartalmazó szórólapok nem szűntek meg, azok a boltokban elérhetők. Igaz, hogy sokkal kényelmesebb volt, amíg minden héten megtömték a postaládáinkat ezekkel a reklámkiadványokkal, de szerintem a kézbesített újságok fele olvasatlanul a kukában landolt. Most, akinek szüksége van rá, hozzá tud férni, aki pedig nem tart rá igényt, nem kapja feleslegesen. Szerintem nincs ebben semmi kivetnivaló. Környezetbarát megoldás. Ez egy olyan példa, amikor nem csak beszélünk a környezetvédelem fontosságáról, hanem teszünk is érte. Sajnálatos, hogy sokan ebben is csak a rosszat látják - osztotta meg gondolatait olvasónk.