Annyi más alternatíva van, ha valaki egy kis hűsölésre vágyik. A strandbelépőért fizetni kell, de több tó is van Baranyában, itt ingyenes a fürdés. Valamint sok helyen beüzemeltek köztéri párakapukat, amelyek biztonságosan, a vízhálózatra telepítve nyújtanak felüdülést. A szomjas ember inni is tud az ivókutakból, ezekből friss ivóvíz folyik. Így tehát kérem a jó érzésű szülőket, ne engedjék gyerekeiknek, hogy a szökőkutakban hűsítsék magukat. Akármilyen jól is esne nekik, illetve akármilyen aranyosan is nézne ki a benne pancsoló kisgyermek.

