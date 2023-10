Az élelmiszerdiszkontokban célszerű lenne valami más megoldást kitalálni az árupakolásra, mint ami a jelenlegi gyakorlat. Korábban olvastam már hasonló panaszt a Postabontásban, és a hétvégén sajnos saját magam is tapasztalhattam a kellemetlenséget. Eleve elég sok vásárló volt az üzletben, a kasszáknál hosszú sorok kígyóztak. Amikor beléptem, ezt konstatáltam. Gyümölcs, felvágott, tejtermék és tészta volt a bevásárlólistámon. Az almákhoz alig fértem hozzá, mert egy hatalmas, kerekekkel ellátott rácsos rekeszben üres kartondobozok voltak felhalmozva. A felvágottak, és a tejtermékeket felsorakoztató pult előtt is alig lehetett elférni, mert raklapokon hegyekben állt a kipakolásra váró áru. Mindez szombaton délelőtt, amikor azért előre lehet sejteni, hogy nagy vevőforgalom várható - ez az üzlet vezetésének se volt szerintem újdonság. Én bevásárlókosarat húztam magam után, de akik nagyobb bevásárlókocsikkal próbáltak közlekedni, nagyon nehezen boldogultak. Többen idegeskedtek is emiatt.

Az esetleg nem járható út, hogy nyitás előtt teljesen feltöltik a friss árukészlettel a polcokat?

