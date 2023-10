Ijesztő élményben volt részem a minap az egyik élelmiszerdiszkontban. Háromféle terméket vásároltam, köztük zsugorfóliába csomagolt ásványvizet. A kasszánál mondtam, hogy kártyával szeretnék fizetni. A pénztáros, miközben az általam vásárolt árukkal foglalatoskodott, a szomszédban dolgozó kollégájára is figyelt, aki épp valamilyen információt kért tőle. Nem jellemző, hogy a kártya terminálhoz érintésekor a kijelzőt nézegetem, de ezúttal rápillantottam. Alig hittem a szememnek. A megjelent számsor szerint 62 ezer forintot kellett fizetnem. Jeleztem a pénztárosnak, hogy itt bizony valami nagyon nem stimmel. Kiderült, hogy a 89 forintos ásványvizek helyett 1990 forintokat ütött be, és egyéb hibákat is vétett - így lett a 4400 forintos fizetendő összeg helyett 62 ezer, ami majdnem tizenötszörös eltérés. A hibás számlát sztornózta, én a 4400 forintot kifizettem, de annyit se mondtak, hogy "elnézést". Pedig az lett volna a minimum. Hiszen, ha nem pillantok rá a kijelzőre, hanem csak egyszerűen odaérintem a bankkártyám, és a 62 ezer forintot leveszik a bankszámlámról, akkor minden bizonnyal egy hosszadalmas tortúra következett volna, hogy a pénzem visszakapjam. A tanulság: mindig nagyon ébernek kell lenni a pénztáraknál.

