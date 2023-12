Később, takarodó előtt még egy gyors létszámellenőrzés, majd „Jó éjszakát” kívánva elköszönt. Körbejárta a behavazott laktanyát, néhány szót váltva a szolgálatos őrkatonákkal is. A tiszti étkezdéhez érkezve gondolta, bemegy. Áll ott egy pianínó, már többször kipróbálta. Leült mellé. A kinti világítás beszűrődött az ablakokon, s a félhomályban, gondolva a régi karácsonyokra – mikor még az ő szülei is éltek – leütött néhány hangot. Dallam dallam után, és egyszer csak valahogy a Mennyből az angyal, aztán a Csendes éj következett.

Egy idő után azt érezte, mintha ebben a magányos éjszakában nem lenne egyedül a teremben. Megfordult. Meglepődve látta, hogy talán még húsz katona is áll mögötte. Némán, csendes áhítatban. Pizsamájukra mikádót öltve lejöttek, mert a dallamok beszűrődtek a legénységi épületbe is. Csendben felállt. Az arcokat nem látta, csak feltételezte, hogy bennük is hasonló emlékek szakadtak fel, mint az ő lelkében. „– Köztünk marad” – mondta. És köztünk is maradt.

Ez után is egy csendes éj következett, nem történt légtérhatársértés, mert akkor még a Nyugat is ünnepként élte meg a karácsonyt.

F. Gy.