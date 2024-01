A klinikákon, a szakrendelőkben kötelező a maszk viselése már hetek óta, tekintettel a járványhelyzetre. Hiszen egyre több az influenzás, vagy influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló beteg, és a koronavírus is jelen van. A gyerekeknek megkezdődött bő egy hete az iskola, ami minden évben egyet jelent azzal, hogy a járvány is idővel berobban. Ahogy megyünk bele a télbe, az immunrendszer is általában egyre gyengül, a kórokozók könnyebben találnak támadási felületet. A maszk viselése tehát semmiképp nem indokolatlan, legalább az egészségügyi intézményekben. A minap az egyik pécsi klinikán járva azonban azt tapasztaltam, hogy nem ellenőrzi senki az előírás betartását. A bejárati ajtón ki volt írva, hogy a védőeszköz viselése az intézményben kötelező, de például csak magyarul szerepelt a felirat, és semmilyen piktogram, vagy ábra nem utalt arra, hogy mi az előírás. Ha tehát külföldi lép be az ajtón, nem tudja, hogy fel kell húznia a maszkot. A másik, ami bosszantó, hogy aki viseli, azok közül is többen az álluk, vagy orruk alá húzzák. Ennyi erővel le is vehetnék.

