Családommal örömmel vettük, hogy a Misinán elkészült az új játszótér, illetve megnyílt a vendéglátóegység is. Nagyon régen vártunk erre. Végre jó levegőn, szép környezetben, kulturált módon tölthetik a gyerekek és a felnőttek a szabadidejüket. Ezen a hétvégén is ellátogattunk gyermekeinkkel a tévétoronyhoz. Sajnálattal és felháborodva tapasztaltuk, hogy a játszótéren nagyon sok szemét szét volt szórva - papírhulladék, cigarettacsikk -, az egyik játékot már megrongálták, többen kutyafuttatónak tekintik a játszóteret. Döbbenet, hogy nem tudunk vigyázni ezekre az értékekre! Sajnos másik játszótereken is tapasztaljuk, hogy megrongálják a játékokat, szemetesnek tekintik az ott lévő környezetet. Jó lenne, ha tudatosulna az emberekben, hogy ez a gyermekeinknek, értünk, nekünk készül és a mi pénzünkből! Lehet, hogy a régi parkőri szolgálat ismét jó lenne.

