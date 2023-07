Nagyharsány Jövő héten, augusztus 1-től 5-ig rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált, melyre idén is több ezer látogatót várnak. Nagyharsányban ezt minden évben hosszas szervezés és előkészület előzi meg, hiszen a vendégeket szép, rendezett környezetben fogadják minden nap a rendezvény ideje alatt. A közmunkások munkáját idén már diákmunkások is segítik. Előrelépés volt a falu életében, hogy sikerült önerőből szépíteni a Narancsligetet (Kossuth utca 30. szám alatti közösségi ház), hiszen minden évben itt tartják a fesztivál megnyitóját, emellett megújult a Nagyharsányi Szoborpark felé vezető út, a fogorvosi rendelő, tavaly pedig a Vásártér utcában megépült a játszótér. Erre az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében nyert 6 millió forint támogatást. Kollár Csaba, a község polgármestere elmondta, ez nagyon jó helyszínnek bizonyult, a gyerekek örömmel használják a játékelemeket, itt volt már korábban egy csúszda is, és itt található az elektromoskerékpár-bérlő állomás is.

Sikerrel pályázott az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében is, így idén megújulhat a háziorvosi rendelő. A doktornő az Ördögkatlan Fesztivál után az IKSZT egyik helyiségébe költözik a munkálatok idejére, de bíznak benne, hogy mire a fűtési szezon megkezdődik, elkészül a felújítás, és a télen már a megújult helyen fogadhatják a pácienseket. Az elnyert 50 millió forintból az épület energetikai korszerűsítését végzik el. Korszerűsítik a fűtési rendszert, nyílászárókat cserélnek, szigetelik az épületet, és a vizesblokkok felújítására is sor kerül. Emellett a váró és a rendelő bútorzatát is le tudják cserélni, és korszerű orvosi eszközöket is tudnak vásárolni a projekt keretében. Rendbe teszik mindemellett az udvart, és felújítják a kerítést is, így nemcsak belső, hanem külső megújuláson is átesik majd a házi- és gyermekorvosi rendelő.

A polgármester elmondta, idén is pályáztak, a Magyar Falu Program keretében útfelújításokra szeretnének támogatást nyerni. Öt utcát érintően, a legkritikusabb állapotban lévő útszakaszok helyreállítását célozták meg, bíznak a pozitív támogatói döntésben.

Átgondolt, takarékos gazdálkodást folytat az önkormányzat, így egy-két kisebb volumenű munkát önerőből is meg tudnak valósítani. Legutóbb a vízelvezető árkok tisztítását végezték el, emellett folyamatosan számolják fel az illegális szemétlerakóhelyeket, és igyekeznek előkészíteni a területet a Mohács500 projekt keretében tervezett kerékpárútnak, mely a nagyharsányi pincesor mentén vezetne, és összességében az a cél, hogy biztonságosan körbe lehessen tekerni a Szársomlyót. Új eszközökkel fejlesztették a közétkeztető konyhát, és az óvodában egy korszerű sószobát alakítottak ki.

A közmunkások száma idén nagyon lecsökkent, ugyanakkor továbbra is nagyon nagy területet kell karbantartani. Igyekeznek a dolgozók mindenhova odaérni, de örömmel veszik, ha a lakosok is segítenek azzal, hogy rendben tartják a házaik előtti területet.

Július közepén tartották a falunapot

Az Ördögkatlan Fesztiválon kívül számos program gazdagítja a helyiek mindennapjait. Július közepén jól sikerült falunapot rendeztek, augusztus 12-én tartják a Harsány-hegyi csata tiszteletére szervezett megemlékezést és hagyományőrző viadalt, és idén a Márton-napi programot még a tavalyinál is nagyobbra, színvonalasabbra tervezik.