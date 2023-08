Napokon belül megkezdődhetnek Villány Főterén a felújítási munkálatok. Mint arról korábban már beszámoltunk, az önkormányzat 100 millió forint támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program keretében a Főtér rekonstrukciójára, illetve a területen egy termelői piactér kialakítására. A megemelkedett építőipari árak miatt a projekt műszaki tartalmát át kellett tervezni. Mayer István, Villány polgármestere elmondta, költségcsökkentő megoldásként a Városüzemeltetés néhány feladatot átvállalt a kivitelezésből, így ők is felvonulnak majd a területre a munkálatok kezdetekor, de később is vissza-visszatérhetnek, amikor olyan szakaszban lesz a kivitelezés, hogy az előzetes önkormányzati feladatvállalások alapján az ő munkájukra lesz szükség.

A Városháza előtti köztér jelentősen át fog alakulni, elviszik a hirdetőtáblákat a területről, felbontják a burkolatot, továbbá az itt található emlékmű (Angyal XXXVI) elkerül a térről, és a tér megfelelőbb használhatósága és kialakítása érdekében valószínűleg nem is erre a helyre kerül majd vissza. Az építkezések idejére Colin Foster alkotását elraktározzák, hogy megőrizzék az épségét, és később méltó helyszínt keresnek a szobornak Villány egy másik pontján. A téren, a Baross Gábor utca felőli öt darab gömb kőrist, melyeknek a gyökérzete többnyire már a jelenlegi burkolatra is ránőtt, is el kell távolítani a felújításhoz szükséges alépítmények és közműépítések miatt, de nem kivágják a fákat, hanem első körben (ha a gyökérzet ezt lehetővé teszi) szakemberek segítségével megpróbálják megmenteni, „áthelyezni” őket egy másik helyszínre.

Nemcsak a Főtéren, hanem a Dombay, a Mathiász és a Zrínyi utcában is munkálatok zajlanak majd ősztől, a DRV Zrt. ugyanis megkezdi a vízvezeték-konstrukciót ezeken a városrészeken. A városvezető emlékeztetett: a korábbi években a vízvezeték-hálózat rekonstrukciója, felújítása már megtörtént a Szent István és a Béke utcában, és más kisebb beavatkozásokat is végrehajtottak a város több pontján.

A többi, korábban elnyert pályázati projektek tervezési, előkészítési szakaszban vannak.



Idén is segítik a tanévkezdést



Az önkormányzat idén is tanévkezdési támogatással szeretné segíteni a villányi családokat. A képviselő-testület döntése értelmében az általános iskolások részére 7500 Ft, míg a középiskolás diákok, illetve a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozataira járó hallgatók részére 15 000 Ft támogatás igényelhető a villányi polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat szociális tűzifára is pályázott, idén azonban a tavalyi mennyiséghez képest körülbelül 40 százalékkal kevesebb fát oszthatnak ki a program keretében. A városvezető elmondta, ezen felül a viharokban kidőlt fákból igyekeznek majd a rászoruló családokat támogatni.