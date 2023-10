Október 25-től a posta a faluházban működik tovább. Az önkormányzat a lakosok számára szerette volna itt tartani a Magyar Posta szolgáltatásait (amelyet a szervezet már csak mozgó postával kívánt biztosítani a településen), így lehetőséget keresett az üzemeltetésre. Ritzl Róbert, Palotabozsok polgármestere számolt be róla, hogy a postai szolgáltatásokat a lakosok továbbra is igénybe tudják venni a faluházban.

Ami az intézményi változásokat illeti, a községi és a német nemzetiségi önkormányzat közreműködésének eredményeként szeptember elsejétől a német nemzetiségi önkormányzat fenntartása alá került az óvoda. Az intézményben októberben egy családi bölcsődét is nyitottak, s a mostani 5 férőhelyet a közeljövőben 7-re szeretnék bővíteni, hogy minél több édesanyának segíthessenek a munkába való visszatérésben.

Haranglábat állítanak a dolgos svábok tiszteletére

Az idén 300 éve annak, hogy a svábok hazánkban – így Palotabozsokon is – új hazára leltek. Hívásra jöttek: a törökök által lerombolt országot segítették újjáépíteni. A semmiből egy gyönyörű, virágzó hazát teremtettek. Hittek abban, hogy vallásuk gyakorlása nélkül nem lehet jövőjük, ezért saját házaik felépítésével egyidőben először egy kis fatemplomot ácsoltak, majd 1873-ban, 250 évvel ezelőtt gyönyörű kőtemplomot emeltek. E két eseményre való emlékezés jeléül a Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület egy haranglábat építtet, amelyben egy márványtábla tájékoztat a két évfordulóról. A harangláb kis tornyába a palotabozsoki templom lélekharangja kerül, amely közel 100 éven keresztül jelezte a helyi lakosok távozását. A haranglábat, és a lélekharangot a tervek szerint november 18-án 16 órakor püspöki mise keretében szentelik fel.

Szombaton rendezik meg a hagyományos fesztivált

Október 28-án, szombaton délután a palotabozsoki önkormányzat a német nemzetiségi önkormányzattal együttműködve immár 8. alkalommal rendezi meg a falu hagyományos Disznótoros Fesztiválját. 13 órától a Palotabozsok-Geresdlak bajnoki mérkőzés veszi kezdetét, amely után 14 óra 30-kor látványdisznóvágás kezdődik a faluház udvarán. 15 órától kolbásztöltő versennyel folytatódik a program, amelyet követően 15 óra 45-től kulturális műsor kezdődik.

A színpadon fellép a Wemender Männerchor, a Babarci Magyar–Német Baráti Kör Ifjúsági Tánccsoportja és az Ulrich Trio. 17 óra 30-tól Fisher Norbi élő koncertet ad, 19 órától pedig vacsorára várják a vendégeket. 19 óra 30-tól a Sextett zenekar adja a talp­alávalót, amely után 20 óra 30-tól a kolbásztöltő verseny eredményhirdetése következik. Ezután 22 órától DJ Szatmári és Szakos Andi énekel a színpadon. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak. Belépőjegy a helyszínen 3000, elővételben pedig 2500 forintért vásárolható (a hivatalban és a Liget Presszóban). A gyerekeket arcfestők és csillámtetoválók várják.



Borlovagokat fogad a nagy múltú kádárüzem

November 6-án 15 órakor a Costudes Vinorum de Villány Borrend és a Szekszárdi Alisca Borlovagrend képviselői érkeznek Palotabozsokra, az Európai Kádárok Kft. vezetője, Flódung Kristóf meghívására. A kádárüzem-látogatáson a vendégek megnézhetik a boroshordók készítésének folyamatát a gyártás elejétől a végéig. Ezután a faluházban látják vendégül a résztvevőket.

Díjat adtak át az idei falunapon

A falunapon ünnepélyes keretek között ismerte el az önkormányzat Csernik Jánosnét a közösségért végzett több évtizedes tevékenységéért. A díjazott a Magyar Dalkör alapító tagjaként a székely és felvidéki hagyományok megőrzése, ápolása és továbbadása érdekében eredményesen végzi a fiatalok felkészítését a Sebestyén Ádám Székely Mesemondó Versenyekre. Emellett a kitüntetett a Palotabozsoki Zrt. 30 éves történetének megírásában is aktívan közreműködött.

Vendégül látták az idős lakosokat

A palotabozsoki önkormányzat október 11-én, az idősek világnapja alkalmából a faluházba hívta az idős lakosokat, és ünnepi műsorral, valamint uzsonnával várták őket. Akinek nem volt lehetősége az ünnepségre való eljutásra, őt a lakóházától kisbusszal a faluházba szállították. Ajándékban részesültek a 65 éves vagy annál idősebb, kerek évfordulót ünneplő idős lakosok, illetve azok a házasok is, akiknek az esküvője legalább 50 évvel ezelőtt történt, és idén épp kerek évfordulót ünnepelnek.