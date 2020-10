Közmeghallgatás az új vásárcsarnokról: az átmeneti év volt (és lesz) a legforróbb téma

Éves közmeghallgatását a pécsi önkormányzat Kertvárosban, a NEVKO színháztermében tartotta kedd este. A fő téma az új vásárcsarnok volt, aminek a kivitelezése a földmunkákkal nemrég megkezdődött. Kiderült, 2021 augusztusában már ki kell költözniük a bérlőknek a régi épületből, mivel az egy nagyszabású felújítás után új funkciót kap. Az új csarnok azonban leghamarabb 2022 júliusára lesz kész.

A rendezvényen több volt a hivatalos résztvevő (képviselő, önkormányzati alkalmazott), mint az érdeklődő, de azért összejött egy tucat pécsi polgár fél hatra. A pécsi közgyűlésnek összegyűlt annyi tagja a közmeghallgatásra, hogy az határozatképes legyen.

Péterffy Attila polgármester bevezetőként annyit mondott, a közmeghallgatás a közgyűlés speciális ülésének minősül, amikor a pécsi polgárok is kérdéseket tehetnek fel közérdekű ügyekben, vagy elmondhatják a véleményüket ilyen témákban.

Új csarnok, régi csarnok

Az éves közmeghallgatás fő témája az új vásárcsarnok volt, aminek a földmunkákkal nemrég megkezdődött a kivitelezése a régi mellett, az attól délre lévő ingatlanon.

A vásárcsarnok-projekt eddigi történetét a polgármester a következőképpen foglalta össze:

Az előző városvezetés dolgozta ki, indította el a projektet.

2,8 milliárd forint támogatást nyert rá a város.

Ezt a támogatást emelte meg a kormányzat 416 millióval a napokban.

3,2 milliárd forintból épülhet meg így a vásárcsarnok.

A kivitelezés elindult.

A régi vásárcsarnokot is hasznosítani akarják, a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltató központtá alakítanák.

2022-ig megépül az új csarnok, de közben el kell indítani a régi átalakítását, ezért lesz egy időszak, amikor az új még nem lesz kész, de a régit már elkezdik átalakítani, azaz erre az időszakra gondoskodni fog az önkormányzat el egy átmeneti árusítóhelyről.

Csúcs Zoltán, a PVF Zrt. igazgatója felidézte a projekt előzményeit, majd az épület tervezői, Sztranyák Gergely és Getto Tamás kaptak szót. Egy ókori római építész elvei alapján a tartósság-szépség-hasznosság jegyében tervezték meg az épületet – mondták el. Olyan működési sémát akartak megvalósítani, amiben az áru és a közönség a lehető legnagyobb területen tud találkozni. A vásárcsarnok nem csak egy árusítóhely, hanem a város lakóinak találkozási fóruma – hangsúlyozták.

Csúcs Zoltán az épület paramétereiről és jellemzőiről beszélt:

13.000 négyzetméter területen fog állni a csarnok.

6500 négyzetméter a belső területe.

Új parkolóhelyeket alakítanak ki a környéken a meglévők mellé.

Az északi oldalon lesznek az asztali elárusítóhelyek 3000 négyzetméteren, éttermek, ételudvar, hús- és hentesáru üzletek, és pékségek is helyet kapnak.

Déli oldalon lesz az árufeltöltő parkoló és lesz itt egy vásárlói vizesblokk, valamint egy hűtőkamra is.

Több bejárata lesz az épületnek.

Az összes üzlet a vásárlói résztől függetlenül lesz feltölthető.

2022 júliusában lenne kész a csarnok.

A régi csarnok felújítása, amire 800 milliót nyert a város pályázaton, 2021 augusztusában indulhatna el.

Azaz 2021 augusztustól 2022 júliusig tart majd az átmeneti időszak.

Átmeneti „csarnok„

Szabó Szilárd, a Pécsi Vagyonhasznosító igazgatója, a vásárcsarnok üzemeltetőjeként kapott szót. A következőket mondta el:

Az átmeneti helyszín kiválasztása folyamatban van, öt-hat helyszínt vizsgálnak.

Év végéig döntés születik az árusítás átmeneti helyszínéről.

Arra törekednek, hogy legalább a jelenlegi minőséget tudja garantálni az átmeneti helyszín.

A költözésben minden segítséget megadnak a bérlőknek.

Már jövő héten elkezdik a párbeszédet a bérlőkkel.

Néhány bérlő jelezte, az új csarnokba már nem költözik át, viszont új érdeklődők jelentkeztek, akik beköltöznének.

Az előző városvezetés ugyan felmérte az igényeket arra vonatkozóan, milyen igényeik vannak a bérlőknek az új vásárcsarnokot illetően, de ez még 2015-ben volt, így újra fel kell mérni az igényeket.

Kővári János képviselő (KDNP-ÖPE) arról beszélt, hogy már 2012-ben elkezdték a tervezést. A cél az volt, hogy a baranyai termelők a korábbinál nagyobb teret kapjanak az új vásárcsarnokban. A kérdése: mennyire lesz szempont a bérlők kiválasztásában, hogy helyi termelők legyenek.

Péterffy Attila: egy liciteljárás keretében fognak megmérkőzni az árusok, azaz versenyezni fognak a helyekért. Egyelőre morfondíroznak azon, milyen liciteljárást alakítsanak ki, hogy ne sérüljön a versenyelv, de az őstermelőknek és kistermelőknek is segítsenek.

Barkóczi Csaba képviselő (Fidesz) az építészektől kérdezett. Kontrasztos lesz szerinte, hogy a vásárcsarnok mellett egy leromlott állagú épület található. Getto Tamás elmondta: egy kerítésfal szerű elhatárolás szerinte megnyugtató megoldás lesz erre. Sztranyák Gergely úgy véli: ez egy jó értelembe vett kontraszt lesz.

Vészharang és nyugtató szavak

Egy, a vásárcsarnokban tevékenykedő üzlettulajdonos a következőket mondta:

A mostani városvezetés „szembeköpte” azt a 2-3 évvel ezelőtti ígéretet, mely szerint az átmenet zökkenőmentes lesz, azaz egyik csarnokból a másikba lehet majd átköltözni, átmeneti helyszín nélkül. Szerinte az az egy átmeneti év létbizonytalanságba taszít 100-150 vállalkozást. Ez a terv szerinte egy „átgondolatlan, előkészítetlen maszlag„, újra kéne gondolni az egészet. Szerinte nincs olyan helyszín, ahová át lehet telepíteni az üzleteket. „Ez minket gyakorlatilag kivégez” – fogalmazott. Elmondta azt is, kevés lesz szerinte a parkolóhely, 70-80-ról volt szó, de most 60-at említettek. Szabó Szilárdtól azt kérdezte: annak idején liciteljáráson nyertek többen is árusítóhelyeket, azokkal most mi lesz, újra kell-e licitálniuk.

Péterffy Attila válaszában utalt rá, hogy a kormányzati pótfinanszírozás késlekedése miatt indult késve a beruházás, ezért kénytelenek az átmeneti időszakkal kalkulálni. Nem az árusok költsége lesz a költözés – mondta. A régi szerződéseket tiszteletben fogják tartani – tette hozzá.

Kistermelők és őstermelők

Egy másik résztvevő felvetette, hogy egy őstermelőnek más lehetőségei vannak, mint a kereskedőknek. Hogyan próbálják helyzetbe hozni az őstermelőket és kistermelőket – kérdezte, és felvetette: például a belső elrendezéssel is meg lehetne ezt tenni. Szerinte most nem derül ki sehol, hogy mi helyi és mi nem helyi termék a csarnokban, megkérdezte, mit terveznek tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Volt szó feldolgozó és logisztikai központról korábban, a termelőknek, éttermeknek ez sokat segítene – mondta.

Péterffy Attila: a helyi termelők, kereskedők helyzetbe hozása általános célja az önkormányzatnak. Megörökölték ezt a projektet, olyan dolgokat kérnek rajtunk számon, amiről az elődeik döntöttek. Ez egy olyan projekt, amiért küzdöttek, ezért már akkor elkezdték, amikor a kormány még nem ítélte meg a plusz pénzt. Nagy koncepcionális változtatást már nem terveznek, de nincs minden kőbe vésve.

Kővári János megerősítette, hogy korábban valóban terveztek feldolgozóüzemet. Sajnos a költségvetésbe sem fért bele – tette hozzá. Azt javasolta, hogy valahol a közelben, mondjuk a Verseny utcában létesítsen egy ilyet a város.

Ruzsa Csaba alpolgármester azt ígérte, a következő uniós fejlesztési ciklusban megpróbálnak erre a feldolgozóra kidolgozni egy projektet.

Szabó Szilárd, a PVH igazgatója elmondta: az őstermelőket egy helyre helyeznék el, azaz egyértelműen kiderül és látszik majd, hol vannak a helyi termékek. Az első kérdezőnek válaszolva kijelentette: semmit nem döntött még el a PVH, a liciteljárás mikéntje és feltételrendszere pont azért nem végleges, mert még dolgoznak rajta. Úgy véli, egyedileg kell a vállalkozásokat kezelni, a Covid első hulláma idején a kedvezményekkel is gyorsan léptek, sőt, sokáig adták a kedvezményt még azután is, amikor már a vállalkozások nyitva voltak. Utalt rá, hogy az átmeneti időszakra készülnek kedvezményekkel a bérlők számára. Az átmeneti helyszín kiválasztásában az egyik fő szempont, hogy a húskereskedőknek meglegyen a hűtőkapacitása – tette hozzá az igazgató.

Getto Tamás építész az őstermelők helyzetbe hozására vonatkozó felvetésre elmondta: a kistermelők és őstermelők kiemelt helyen fognak árusítani, komoly hangsúlyt kapnak az épületen belül.

Ha időben indul a projekt, nem kellett volna átmeneti helyszínről gondoskodni

Ruzsa Csaba alpolgármester az átmeneti árusítási helyszínről: egy helyen lesznek az üzletek, közel lesz a vásárcsarnokhoz, a hűtőkapacitást biztosítani fogják. A két projekt, tehát az új építése és a régi átalakítása, sokáig egymás mellett futott, az volt a cél, hogy ne legyen átmeneti időszak – magyarázta Ruzsa. Ha az építkezés az előzetes terveknek megfelelően elindul 2018-ban, akkor nem is lett volna semmi gond. Ha viszont most lemondana a város a régi csarnok felújításáról, 800 millió – 1 milliárd forinttól elesnének. A liciteljárási kötelezettség van akire vonatkozni fog, van, akire nem a bérlők közül – mondta. Hangsúlyozta: az egyeztetések minderről most fognak elindulni, a közmeghallgatás ennek első állomása.

Csizmadia Péter képviselő (Fidesz) elmondta, annak a bérlőnek, aki az új csarnokban is szeretne átmenni, meg kell adni a lehetőséget. Úgy véli, egy kompromisszumos megoldás lett a terv, de kihozták belőle a maximumot. Törekedni kell a helyi termelők segítésére, helyzetbe hozására úgy, hogy az uniós versenysemlegességi elv ne sérüljön. Az szerinte az új városvezetést terheli, hogy most indult el a kivitelezés és nem előbb.

Péterffy Attila erre válaszolva azt mondta: a Fidesz idején kezdődött a forrásátcsoportosítás kezdeményezése, de az előző városvezetésnek ez nem sikerült, a mostaninak igen, így indulhatott el a beruházás.

Lesz-e elég parkoló?

Egy kérdező azt kérte, gondoljanak az őstermelőkre, a parkolást pedig oldják meg.

Csúcs Zoltán, a projektet bonyolító Pécsi Városfejlesztési Zrt. igazgatója a parkolás kapcsán elmondta: a volt Boccaccio helyén lesz egy plusz parkoló, amit a Biokom már korábban megvásárolt. Felmerülhet például, hogy ott az első óra parkolás ingyenes legyen – tette hozzá.

Péterffy Attila: az eredeti tervben szerepelt egy tetőparkoló, de ez a terv annyira drága volt, hogy nem lehetett megvalósítani. Próbálnak változtatásokat eszközölni, de ez a projekt már nagyrészt le van zárva.

Egy kérdező felvetette:

Nem lesz-e túl zajos a hűtőrendszer?

Miért délre került a buszmegálló, ha a bejáratok nyugatról, és északról nyílnak?

A halpultot nem lehet-e áthelyezni az ételudvar mellől?

Getto Tamás építész szerint a környezetvédelmi hatástanulmány azt mutatja, hogy nem lesz nagy a zajterhelés, a hatóságoknak később persze ezt ellenőrizni kell. Forgalomtechnikai kérdés, hogy hol legyen a buszmegálló, megvizsgálják, hogy lehet-e máshová helyezni a környékbeli megállókat. Távol van a halpult az ételudvartól, de a légtechnikai tervezés csak most következik.

Lakhatás és Kertváros

Ugyan az új vásárcsarnok volt a közmeghallgatás fő topic, de más témákat is fel lehetett vetni.

Aradi Fanni, a Város Mindenki Pécs aktivistája néhány mondatban felvette azokat a kérdéseket, amelyek ebben az interjúnkban olvashatók, emlékeztetve Péterffy Attilát arra, hogy nemrég nyílt levelet írtak neki lakhatásügyben.

Péterffy Attila: a lakásgazdálkodás átalakítása tervben van, egy szakértői anyag elkészítése kezdődött meg, a témát pedig úgy kívánja társadalmasítani, hogy kikéri az érintett civil szervezetek véleményét. Nagy erőkkel dolgoznak a lakásgazdálkodási programon – tette hozzá.

Aradi Fanni megkérdezte, mikorra várható a koncepció elkészülte. Péterffy Attila azt válaszolta, hogy szeretné, ha decemberben megkezdődhetne erről a párbeszéd.

Kővári János képviselő állítása szerint a „kertvárosi emberek problémáit” tolmácsolva megkérdezte, tervezi-e a városvezetés a panelprogram folytatását, és új parkolók kialakítását.

Péterffy Attila válaszában elmondta, a várost vezető koalíció képviselői településrészenként összeszedik a problémákat, majd kiszűrik közülük a legfontosabbakat. Amennyiben a kertvárosi képviselők szerint a panelprogram folytatására van szükség, akkor folytatni fogják – jelentette ki.

Kővári János szerint nem kérdés, hogy a panelprogram folytatására szükség lesz és a parkolók hiánya is ez a kategória. Az elmúlt egy évben még az igényeket sem mérték fel, ami szerinte nem jó – mondta.

Péterffy Attila szerint problémákból mindenhol van ezer, nem biztos benne, hogy a panelprogram és a parkolók okozzák a legnagyobb gondokat a kertvárosiaknak. Szerinte legalább ekkora gondja az itt élőknek a közbiztonság helyzete. Utóbbi kapcsán számos lépést tett már a városvezetés – hangsúlyozta.

A cikk a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosítószámú, „Új pécsi vásárcsarnok megépítése” című projekt keretében készült.