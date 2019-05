Legyőztük a belgákat – megvan a vb-részvétel!

A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban legyőzte Belgiumot az írországi U17-es labdarúgó Európa-bajnokságon, így ötödik lett és kijutott az őszi, brazíliai világbajnokságra.

Magyar U17-es csapat ezt megelőzően egyszer, 1985-ben szerzett vb-re részvételi jogot, akkor a negyeddöntőig jutott.

Az idei vb-t Brazília öt városában, Brazíliavárosban, Cuiabában, Manausban, Natalban és Recifében rendezik. A torna pontos időpontja egyelőre nem ismert.

Preisinger Sándor szövetségi edző együttese három győztes csoportmérkőzése után hétfőn büntetőpárbajban alulmaradt a spanyolok elleni negyeddöntőben, ám mivel benne volt a két legjobb kiesőben, megküzdhetett az ötödik helyért Belgiummal. Az Eb-selejtezők elitkörében – már egyaránt biztos Eb-résztvevőként – találkozott egymással a két csapat, akkor a belgák 4-2-re nyertek.

A dublini első félidőben – az európai szövetség honlapja szerint – a magyarok elsősorban a védekezésre koncentráltak, de letámadással többször is zavarba hozták a belga válogatottat. A rivális kétszer is a kapufát találta el, de Preisinger Sándor együttese is többször veszélyeztette az ellenfél kapuját.

A második játékrészre felpörögtek az események: a belgák Kalulika közvetlen közelről esett találatával vezetést szereztek. Néhány perccel később Kosznovszky Márk kísérleténél a belgák kapusa, Vandevoordt még védeni tudott, a 61. percben azonban Komáromi György fejesével egyenlített a magyar csapat. A folytatásban mindkét válogatott előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, ám a két hálóőr nagy védéseinek is köszönhetően a lefújásig már nem változott az eredmény.

Az U17-es kontinensviadalon ha nincs döntés a rendes játékidőben, rögtön tizenegyesek következnek: ebben a belgák harmadik embere rontott, és mivel magyar részről minden játékos betalált, Preisinger Sándor csapata szerezte meg a vb-kvalifikációt érő ötödik helyet.

U17-es Eb, az 5. helyért: Magyarország-Belgium 1-1 (0-0) – 11-esekkel 5-4

gól: Komáromi (61.), illetve Kalulika (56.)

