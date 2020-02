A hajrára elfogyott a Pécsi VSE lendülete

Vereséget szenvedett első 2020-as bajnokiján a PVSE NB I. B-s férfi kézilabdacsapata a PLER Budapest ellenében.

Bár az első játékrész derekán Kovács Gábor tanítványai háromgólos előnyt tudtak kidolgozni, amit sokáig tartottak, sőt, a szünetre eggyel tovább is növeltek (13-9), a második félidőben nem tudták tartani a vendégek tempóját. A fővárosiak a 42. percben kezdték meg visszakapaszkodásukat, és az 50. minutumban már egálban (17-17) is voltak a felek. Ezt követően a pécsiek már csak egyszer találtak be, így elvesztették 22-18-ra a mérkőzést.

PVSE–PLER Budapest 18-22 (13-9)

Férfi kézilabda NB I. B., 12. forduló. Pécs, 150 néző. PVSE: SZENTE – Horváth 1, Kreisz 1, Sebestyén 1, Szakcsi 3, BOCK 4, Bujtár 1. Csere: Vujovic, VASS 7, Gelb, Kocsis. Edző: Kovács Gábor.

Kovács Gábor: Kár érte, mert nem játszottunk rossz meccset! A második félidei támadójátékunk volt bajos, illetve a PLER kilókban komolyan összeállt védelme és beálló játéka támadásban! Nincs gond, megyünk tovább!