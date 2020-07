A Vidi is csábítja a pécsi sikeredzőt

A labdarúgó NB I. egyik élcsapata, az ezüstéremes Mol Fehérvár FC is megkereste a Zalaegerszegnél az elmúlt félévben remek munkát végző pécsi edzőt, Márton Gábort.

A hírt a Zalaegerszeg sportigazgatója, Sallói István is megerősítette a Digi Sport híradójában. A zalaiak a kiesés szélén álltak, amikor februárban Dobos Barnától átvette az élvonalba tavaly feljutó együttest Márton. A korábban a PMFC-t is irányító szakemberrel szárnyalt tavasszal a csapat, s a bajnokság végére felzárkózott a hetedik helyre. Ráadásul a győzelmek mellé remek, látvány játékos is párosult, így nem véletlenül ragaszkodnak a ZTE-nél a trénerhez, s hosszabbítanák a már lejárt, féléves szerződését. Ugyanakkor Márton eredményei más klubok érdeklődését is felkeltették.

– A hírek szerint a Mol Fehérvár megkereste Márton Gábort, a mi tulajdonosunk megtette ajánlatát, várjuk a döntését – nyilatkozta Sallói István, a ZTE sportigazgatója a Digi Sportnak, ezzel megerősítve a Vidi érdeklődését.

Azonban sem a fehérvári klub, sem Márton Gábor nem akarta kommentálni a hírt. A Fejér megyeiek Joan Carillo vezetőedző irányításával kaparintották meg az NB I. ezüst­érmét, de úgy tűnik, nem a spanyol szakemberrel képzelik el a jövőt.