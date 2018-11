Az ellenfeleket is alaposan meglepték

Új autóval és új csapattal tervezte az idei versenyszezont a Kiss Ferenc–Patkó Gergely páros. A tavaly Szilveszter Rallye-n már a Korda Racing színeiben próbáltak szerencsét, igaz, akkor még egy Hyundai i20 R5-össel. A csapat maradt, az autót viszont egy Skoda Fabia R5-re cserélték, ami jó választás volt.

A pécsi páros idén kétszer állt rajthoz, egy cseh aszfaltos és egy német murvás futamon. A skodás bemutatkozásra a Bohemia Rallye-n került sor, amelyen erős ellenfelekkel találták szembe magukat. A cél a tisztes helytállás volt, és hogy minél több tapasztalatot szerezzenek a Fabiával, ami sikerült, ugyanis az abszolút 12. helyen értek célba. Ezt követően Németországban álltak rajthoz a Lausitz Rallye-n, amely a német bajnokság és a CRT (Central Rally Trophy) része is. Komoly nemzetközi mezőny gyűlt össze, ráadásul újabb kihívás volt számukra, hogy a teljesen ismeretlen murvás pályákon kellett versenyezniük.

– A teszten hamar ráéreztünk az autóra, bizakodva vártuk a futamot, titkon dobogós helyezésben reménykedtünk – mesélte Patkó Gergely. – Pénteken a négy gyorsaságiból kettőn is abszolút harmadik idővel értünk célba, a szombatot így az ötödik helyről kezdhettük. Ekkor hat gyors várt ránk, amelyeken negyedik-ötödik időket autóztunk, s végül az abszolút negyedik helyen zártunk. Ez még a versenyzőtársainkat is meglepte: a norvég murvabajnokot, a címvédő Grondal–Eilertsen párost is megszorongattuk, egy-egy gyorsaságin előtte is végeztünk.

