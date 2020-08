Demeter Attilának jót tett a tavalyi kitérő

Demeter Attila már ismét a Lauber Dezső Sportcsarnokban pattogtat majd, hiszen egy év után bizakodva tért vissza a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapatához.

Nem kell különösebben bemutatni a PVSK szurkolóinak Demeter Attilát, aki egyéves oroszlányi kitérőt követően tért vissza, hogy segítse a szinte teljesen átalakult csapatot céljai elérésében.

– Úgy éreztem, négy Pécsen töltött év után, hogy egy kis környezetváltozásra van szükségem, illetve kipróbálnám magam máshol is. Jót tett ez az egy év. Nem bántam meg, hogy elmentem, de nagy örömmel tértem vissza, mert a város és a PVSK is mindig közel állt a szívemhez – kezdte Demeter, aki kitért arra, mit gondol az egyesület új, fiatalokra épülő projektjéről.

– Ebbe a képbe abszolút beleillek. Szimpatikus volt, hogy a légiósok is elég fiatalok. Sőt, Budimiren és Rujákon kívül az egész keret az. Ez is oka annak, hogy visszajöttem.

A csapat magja olyannyira megfiatalodott, hogy a 23 éves bedobó az alakulat egyik legtapasztaltabb játékosa.

– Az első edzésen én is elcsodálkoztam, amikor körülnéztem, hogy tényleg én vagyok az egyik legrutinosabb, leg­öregebb. Furcsa érzés, de ennek is eljött az ideje – mondta, majd hangsúlyozta, mind örülnek, hogy végre ismét kosárlabdázhatnak. – Nagyon boldog vagyok, hogy elkezdtük a munkát. Remélem, rendben lefut az idény, nem lesz semmi gond. Sajnos még bizonytalan az egész, de mi úgy készülünk, hogy október 3-án elindul a bajnokság. Úgy edzünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk, még bármi megtörténhet.

Reméli, már a szeptember 18-i Oroszlány elleni edzőmeccset rajongók előtt játszhatják, és ez a bajnokság során is így lesz, mert a remek pécsi szurkolótábor támogatása – mint mindig – idén is sokat fog jelenteni.