Elbukta a PTE-PEAC a nyeretlenek csatáját

Szegeden sem tudta megszerezni első győzelmét a megújult pécsi röplabdacsapat.

Újabb vereséget szenvedett a PTE-PEAC NB I.-es férfi röplabdacsapata. Gyöngyösi Zoltán tanítványainak az eddig szintén győzelem nélkül álló Szeged otthonában kellett volna megtörni a negatív sorozatukat, de elég simán múlta felül őket az ellenfél.

– A kezdeti erős ellenfelek után az utolsó három mérkőzésen a mezőny második feléhez tartozó csapatok ellen játszottunk. A három meccsen egy szettet tudtunk nyerni, így reálisan láthatjuk, hogy egyelőre itt tartunk. Az is látszik ugyanakkor, hogy amikor a megbeszélt taktikát betartva, fegyelmezetten játszunk, akkor fel tudjuk venni a harcot ezekkel a csapatokkal. Nagyon sok új játékosunk van, a régebbiek közül is többen most kerültek be igazán a meccseken szereplők közé, össze kell még csiszolódni. Szorgalmas munkával a bajnokság második részére felnőhetünk a feladathoz – nyilatkozta Gyöngyösi Zoltán, a PEAC edzője.

Vidux-Szegedi RSE–PTE-PEAC 3:0 (16, 17, 24)

Férfi röplabda NB I., 5. forduló. Szeged, 150 néző. PEAC: Örkényi, Pordán, Portik, Szabó, Takács, Várhalmi. Cs: Dhari, Kaszás (liberó), Kecskés. Edző: Gyöngyösi Zoltán.

Képünk egy korábbi mérkőzésen készült.