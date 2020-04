Elhagyja a PVSK-t Iványi Dalma

Új kalandba vág bele Iványi Dalma, aki július 1-től a Győri NB I.-es női kosárlabda csapat vezetőedzője lesz. A váltást már mindkét klub honlapja megerősítette.

– Nem vagyok az a vándormadár típus, ha jól érzem magam valahol, akkor nem töröm a fejem a váltáson, az adott helyen, helyzetben keresem az új kihívásokat. Márpedig Pécsett, a PVSK-nál jól éreztem magam, ezért is volt nagyon nehéz a döntés. Ugyanakkor úgy ítéltem meg, hogy szakmai szempontból a győrieké olyan ajánlat, amit hiba lenne visszautasítani, ezért nehéz szívvel bár, de elfogadtam – nyilatkozta a döntésének hátteréről Iványi Dalma a PVSK honlapjának.

A PVSK ikonja aktív játékos pályafutását követően a PVSK Kosárlabda Utánpótlás Szakosztályának edzője, majd 2019-től az Akadémia szakmai igazgatója lett.

– Mikor befejeztem a pályafutásomat, tudtam, hogy edzősködni szeretnék, de abban is biztos voltam, hogy apránként építem fel edzői karrieremet, a felnőttekhez még nem éreztem akkor készen magamat. Ennek megfelelően a különböző korosztályokban gyűjtöttem a tapasztalatokat, a felnőtt válogatott melletti edzősködés is sokat segített. Bevallom, úgy terveztem, még egy-két évet várhat magára a nagy kihívás, de most jött ez a nagyon szimpatikus felkérés, ami felgyorsította a folyamatokat. Minden amellett szólt, hogy szintet lépjek, kipróbáljam magam ezen a szinten is. Éreztem, hogy ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. Tény, hogy eddig minden Pécshez kötött, de a győri klubnál is több pécsi származású kollégám lesz, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolok, így nem leszek teljesen idegen. A családom is jön velem, nyolcéves fiam és ötéves lányom is nagyon izgatottan várja az új életet. Itt szeretném megköszönni a PVSK-nak az elmúlt időszakot, nagyon szép feladat volt szakmai igazgatóként építeni a klubot, remélem, sok szép sikerben lesz részük. Ahogyan nekünk is Győrben. A győri ajánlatban rendkívül vonzó volt, hogy hosszú távra terveznek, nem azonnal kell a csúcsra felérni, ebben az esetben valószínűleg nem is vállaltam volna a feladatot. Bízom benne, eredményes időszak vár rám, ránk Győrben, nagyon örülök, hogy Székely Norbert is szerepet vállal ebben. Hiszem, hogy noha elsődlegesen a győri kosárlabda sikereiért dolgozom, a későbbiekben ebből a magyar női kosárlabdázás is profitálni tud – tette hozzá már a Győre weboldalán.