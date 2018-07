Élvezték a gyerekek a kézilabdatábort

Fárasztó volt a gyerekek és a velük foglalkozó felnőttek számára is, ugyanakkor nagyon gyorsan elrepült az egy hét a Frey Kézilabda Táborban.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A hatalmas élvonalbeli tapasztalattal bíró, jelenleg a Mecseknádasd NB II.-es férfi csapatát játékos-edzőként vezető Frey Tamás évek óta megszervezi ezt a napközis tábort – jól tette, hogy idén sem hagyta ki, mert egyre több fiú és lány jelentkezik.

– Tavaly tartottuk először Mecseknádasdon, tehát most voltunk itt másodszor – mondta Frey Tamás. – Nagyon örültem neki, hogy a létszám növekedett, több mint ötven kisgyerek jelentkezett: a környező falvakból és városokból, így például Pécsről és Bonyhádról is jöttek, sőt, akadt egy kissrác Németországból is. Neki a nagymamája itt lakik Mecseknádasdon, nála nyaral, s ha már itt van, meg akart ismerkedni a sportággal, és persze a jó társaság is vonzotta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A gyerekek nem csak teremben kézilabdáztak. Ha már egyszer nyár van, a bonyhádi strand homokjában is kipróbálták a sportágat, valamint Mecseknádasdon a csarnok melletti kis homokos területen is játszottak.

– Nagyon élvezték ezt az egy hetet, ráadásul életre szóló élményben volt részük, mert a bajnok Szeged kiváló, válogatott átlövője, Balogh Zsolt volt a sztárvendégünk. Sokat mesélt a pályafutásáról, élménybeszámolót tartott, s természetesen válaszolt a gyerekek kérdéseire is, akik bizony elég kíváncsiak voltak, szóval állnia kellett a sarat – mesélte Frey, aki annak idején, még a PLER színeiben együtt játszott Balogh Zsolttal, s a jó kapcsolat azóta is megmaradt.

Immár a mecseknádasdi felnőtt csapathoz kapcsolódó hír, hogy szeretnék megerősíteni a csapatot, mert a télen megfogyatkozott a létszám, kevesen voltak. Két–három új játékost mindenképpen igazolni akarnak az NB II. Dél-nyugati csoportjában legutóbb hetedik helyen végzett együttesbe.