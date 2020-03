Fantasztikusra sikerült a PVSK utolsó hazai meccse

A Magyar Kosárlabda Szövetség úgy határozott, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságokat mindkét nemnél minden korosztály esetében. Bajnokot nem hirdettek, és kieső sem lesz. Ezeket a határozatokat pedig a PVSK és a PEAC is támogatta.

Véget vetett a kosárlabda-szövetség a 2019/2020-as bajnoki idénynek a kialakult vírushelyzet miatt. Így ezt a szezont a PVSK-Veolia NB I-es férfi-kosárlabdacsapata az 5. helyen fejezte be.

– Nem tudunk előre tervezni, még azt sem tudjuk, ezt az évet hogyan zárjuk le – kezdte kérdésünkre Bán Gábor, a PVSK ügyvezetője. – Aki tudott, Csirics és Budimir, már hazautazott. Hétfőn reggel mondtam nekik, hogy utazzanak el, várható volt ez a döntés. Szerdán Quincy is elindult, ma pedig Chris és C. J. is követik. Hazájukban biztonságban vannak.

Emellett kifejtette, semmi értelmét nem látták volna a további felfüggesztésnek, halasztásnak, mivel nem tudni meddig tart ez a krízishelyzet. Az emberek egészsége, biztonsága a legfontosabb. Meg kellett hozni ezeket a döntéseket nekik is.

A bajnokság korai lezárása miatt úgy alakult, hogy fantasztikus élménnyel búcsúzott közönségétől a Panthers. Szinte már az is katarzist okozott a rajongók körében, hogy a rendes játékidő végén ráadásra tudta menteni a ZTE elleni találkozót a PVSK, de az első hosszabbítás végén Smith dudaszós triplájánál felrobbant a Lauber Dezső Sportcsarnok az ott maradt szurkolók hangjától. Azt követően pedig a Kaposvár elleni rangadót is behúzták.

– A csodálatos ZTE elleni hazai búcsú mellett az is pozitív, hogy az edzőváltás óta a kilencedik helyről megint sikerült visszatornázni magunkat az ötödik helyre, de lehetett volna még kicsit fényesebb a történet. Kaposváron nyerni pedig mindig nagy szó, mindig presztízs – tette hozzá Bán Gábor.

Megmenekült a PINKK-Pécsi 424

A szövetség döntésével talán a női NB I.-ben szereplő PINKK-Pécsi 424 járt a legjobban a baranyai csapatok közül, amely így biztosan megőrzi élvonalbeli tagságát, hiába végzett az utolsó előtti pozícióban. A PEAC-Pécs viszont hiába hetedik nem játszhat rájátszást. A PINKK-hez hasonlóan a PVSK-Cargate férfi NB I. B. Piros csoportjában utolsó alakulata is megúszta a visszasorolást. Az más kérdés, hogy az NKA Pécs a Zöld csoport második helyéről feljuthat-e melléjük, amely ugyanolyan mérleggel áll, mint az első Cegléd.

A PEAC légiósai már otthon vannak

A PEAC-Pécs is támogatta a bajnokság befejezettnek nyilvánítását, de a kiesők/feljutók helyzetével, illetve a nemzetközi kupaszereplők kijelölési elvével nem feltétlen értettek egyet

– Elsőként Udodenko utazott haza, már hétvégén. Kockázatos volt, ha most nem indul el, akkor csak hetekkel később tud elutazni a kislányához és férjéhez. Conwright és Bravard hétfőn reggel távozott, számukra is az utolsó pillanatban találtunk megoldást – nyilatkozta Kond Árpád ügyvezető, aki elárulta a következő szezonra nem feltétlenül gondolkodnak bennük.