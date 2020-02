Győzelemmel hangolt a bajnokságra a PVSK

Nem kezdett a legmagasabb fordulatszámon a PVSK, így az első negyedet még elvesztette az Eszék ellen, de egy pazar második tíz perccel komoly előnyre tett szert a szünetre. A fordulást követően Budimiriék ott folytatták, ahol abbahagyták, így végül 22 pontos győzelmet arattak.

PVSK-VEOLIA–KK Vrijednosnice Osijek 91-69 (14-23, 35-16, 26-14, 16-16)

Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés. Pécs, PVSK Sportcsarnok, 180 néző.

PVSK: Pongó 7/3 Diggs 10/3, Futó B. 4, Ciric 11/3, Budimir 21/3. Csere: Ruják 4, Aiken 7, Bíró L. 11/3, Kocsis Z. 2, Dragasevic 5, Carev, Smith 9. Vezetőedző: Dragan Aleksic.

KKV Osijek: Basic14/6, Vedris 2, Coric 12, Sigkounas 8, Jordano 20/12. Csere: Vukovic 2, Sarenac 6/6, Filipovic, Dmitrovic, 6/6, Lakic 5/3. Vezetőedző: Marko Mandic.

Dragan Aliksic: – Egy jó mérkőzést játszottunk, amin sokat tudtunk variálni, több szituációt is ki tudtunk próbálni. A második félidőben már C. J. is pályára lépett, és nagyon tetszett, amit láttam tőle. Az külön öröm számomra, hogy a fiataloknak is értékes játékperceket tudtam adni, szerintem nagyszerűen helytálltak.

Képünk egy korábbi mérkőzésen készült.