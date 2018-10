Hiába vezetett a PEAC, a Villány nyerte a rangadót

A Villány hátrányból felállva verte meg a PEAC-ot a Gienger Megyei I. osztály 8. fordulójának rangadóján, mindeközben az éllovas Pécsvárad simán verte a Komlót, a PVSK pedig egy 96. percben esett góllal tudta legyőzni a Bodát.

Villány–PEAC 2-1 (0-1)

Villány. V.: Jakab Attila. Villány: Ujvári – Pfefferman (Horváth J., 89.), Pauk, Buni J., Obermajer (Bősz, 44.) – Buni B., Stefán (Urszics, 82.), Bischof, Czibere – Fischer (Márkovics, 63.), Alabert. Edző: Polgári Csaba. PEAC: Házenauer – Wieland, Juhász, Molnár G., Gál – Magyar (Újhegyi, 76.), Dargó, Gelencsér B., Horváth V. (Gelencsér P., 76.) – Lauer, Makai. Edző: Fazakas András.

Gólok: Alabert (75., 88.), ill. Lauer (36.).

A Villány edzője, Polgári Csaba most már le sem tagadhatja, hogy a jövőbe lát. Amikro ugyanis lapunknak nyilatkozott a PEAC elleni mérkőzést megelőzően azt fejtegette, hogy bár erősnek tartja a pécsieket, éppen ezért egy 1-0-s vagy 2-1-es győzelmemnek nagyon tudna örülni. És világ láss csodát, a Villányi Borfesztivál „kísérőprogramjaként” megrendezett Megye I.-es bajnokit a Villány hazai pályán megnyerte: méghozzá 2-1-re!

Mondjuk az első félidő után azért nem biztos, hogy sok vállalkozó kedvű szurkolót találtunk volna, aki nagyobb összeget tett volna erre a végeredményre, hiszen ekkor még Lauer Norbert góljával a PEAC vezetett. Tekintve, hogy azért a pécsiek kerete erősebb, nagy bravúrra volt szüksége ahhoz a Villánynak, hogy fordítani tudjon. A kellemes, borgőzös hangulatban azonban úgy tűnik, hogy nem ismert lehetetlent a hazai csapat, a szünet után ugyanis meg tudta fordítani a mérkőzést, és végül be is gyűjtötte a három pontot.

Pécsvárad–Komló 3-0 (1-0)

Pécsvárad. V.: Kozári István. Pécsvárad: János G. – Németh A., Krapecz, Spannenberger M. (Tóth M., 81.), Hambuch – Takács Á. (Nácsa, 78.), Szabó K. (Nagy N., 78.), Petrovics, Bartal (Kungl, 67.) – Bodor (Kőnig, 46.), Szentes. Edző: Varga László. Komló: Lackó – Tóth Sz. (Bolboaca S., 46.), Szászfai, Rein, Herbert – Miltner, Rigó (Jurátovics, 51.), Vörös, Vass – Hideg M., Bíró (Doboviczki, 78.). Edző: Balázs Péter.

Gólok: Szentes (35., 60.), Spannenberger M. (75.).

Ha bajnoki forduló, akkor Pécsvárad-győzelem. Kezd ez a megállapítás olyan magától értetődővé válni, mint, hogy az ég kék. Most épp a Komló ellen gyűjtötte be a három pontot az éllovas, amely így nyolc forduló után is hibátlan mérleggel vezeti a tabellát.

PVSK–Boda 3-2 (0-0)

Pécs. V.: Hernádi Attila. PVSK: Marthy – Kiss G. (Németh V., 81.), Vida, Zámbó, Domonkos – Szeifert (Váradi, 46.), Sziládi, Reith Renátó, Hawkins (Réfi, 66.) – Ndjodo, József G. (Kaufmann, 54.). Edző: Reith Róbert. Boda: Kácsor – Gerner (Lotz V., 16.), Dankó, Sztanics, Máté R. – Palló, Nagy Z., Bacskai (Cserkó, 70.), Pálfalvi (Hodosán, 90.)– Bölcskei (Lotz Á., 23.), Kovács K. (Sánta, 82.). Edző: Nagy Csaba.

Gólok: Váradi (47.), Reith Renátó (83., 96.), ill. Vida (48. – önól), Kovács K. (62.).

A PVSK kezd a hajrában megszerzett pontok specialistája lenni. Két hete a Komló ellen egy 88. perces góllal nyertek a pécsiek, az előző fordulóban pedig a 82.-ben mentették döntetlenre a Szederkény elleni csörtét. Ezek után az, hogy a hétvégén a Boda ellen nyolc perccel a rendes játékidő lejárta előtt még hátrányban voltak Ndjodoék, természetesen nem jelentette azt, hogy lőttek is a meccsnek. Olyannyira nem, hogy mire lefújták a találkozót, már a PVSK örülhetett a három pontnak, nem csak az egyenlítés jött ugyanis össze a Vasútnak, hanem a 96. percben a győztes gólt is meglőtték a pécsiek. Az persze más kérdés, hogy az utóbbi három hétben vajon mennyit öregedett a kispad mellett Reith Róbert, a PVSK edzője?

Sellye–Szentlőrinc II. 3-0 (2-0)

Sellye. V.: Horváth György. Sellye: Berki – Tóth Á., Varga V., Orlovics, Bosnyák – Dick, Kovács M., Balogh (Szőke, 65.), Kászonyi (Panni, 89.) – Bóka (Knippl, 55.), Jónás (Bene, 84.). Edző: Somogyi Zoltán. Szentlőrinc II.: Antal – Nidermayer, Kiss E., Kiss M. (Kovácsevics, 46.), Aszalós – Gálffy (Vörös, 55.), Szolga, Filó, Németh Á. – Kutor (Páll, 79.), Belák. Edző: Pichler Gábor.

Gólok: Tóth Á. (7.), Jónás (28., 79.).

Bóly–Harkány 5-0 (1-0)

Bóly. V.: Nyakas Balázs. Bóly: Rétyi – Édelmann, Jukics, Vénosz, Tóth L. – Ambrus (Cikora, 68.), Szíjártó (Szíjas, 76.), Somogyi, Erdélyi (Kovács R., 53.) – Szabó Zs. (Grósz, 68.), Csőke. Edző: Gulyás Gergely. Harkány: Tamás – Körmendi, Varga B., Keresztes (Bukvic, 46.), Schvedics (Kása, 80.) – Teszárik (Geczó, 61.), Oberländer, Kovács G., Nagy N. (Markotics, 76.) – Borka, Dobrosi. Edző: Weinert Zsolt.

Gólok: Szabó Zs. (20., 62.), Vénosz (53.), Grósz (75.), Kovács R. (83.). Kiállítva: Bukvic (53.).

A következő körben jön az ősz legnagyobbnak ígérkező rangadója, a Szederkény fogadja ugyanis az éllovas Pécsváradot.

A 9. forduló programja, október 13., szombat: Mohács–Sellye (14.30). Október 14., vasárnap: Boda–Lovászhetény, Szederkény–Pécsvárad, Komló–Bóly, Harkány–Villány, Szentlőrinc II.–Szászvár, PEAC–Siklós (mind 14.30).