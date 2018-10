Kézilabda NB I. B: mindhárom baranyai hazai pályán játszik

Nagyon fontos mérkőzést játszik szombaton délután a Kozármisleny SE és a Mohácsi TE NB I. B-s női kézilabdacsapata is.

Mindkét együttes hazai pályán szerepel, s mindkettő olyan ellenfelet fogad, amely ellen meg kell szereznie a két pontot.

A kozármislenyiek az előző fordulóban behúzták a második győzelmüket, nagyon simán nyertek Dorogon, s most a Szekszárd ellen is jó esélyük van arra, hogy sikerrel szerepeljenek.

– Szeretnénk azt a lendületes játékot produkálni hazai pályán, amit Dorogon is mutattunk. Megérdemelné csodálatos közönségünk – fogalmazott Kovács Tamás, a Kozármisleny vezetőedzője.

A mohácsiak nagyon rossz meccset produkáltak az előző fordulóban, Dunaújvárosban szinte semmi sem jött össze nekik – emiatt pedig elszenvedték első vereségüket. Most viszont mindenki abban bízik, hogy Füzesi Ferenc tanítványai azonnal vissza is térnek a helyes útra, s magabiztos, jó játékkal legyőzik a Gárdony-Pázmánd együttesét. Nem biztos, hogy könnyű lesz, de annyi szent, hogy képesek rá a mohácsi lányok.

A férfiaknál a Pécsi VSE is hazai pályán játszik, ma délelőtt a Veszprém U21-es csapatát fogadja. Miután eddig mindkét együttes csak két–két pontot szerzett (öt forduló alatt ez elég kevés), nagyon fontos ez a mérkőzés: nincs mese, Szente Gáboréknak kell a kettőről a négyre lépniük.K. Mayer A.