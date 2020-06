Küzdelmes csaták után döntőbe jutott a PEAC

Nagyszerű játékkal bejutott a PTE-PEAC Kalo-Méh férficsapata az asztalitenisz Extra­liga döntőjébe, ahol ma 15.00-tól a Celldömölk lesz az ellenfele. Petőék 4:1 arányban győzték le a Mezőberényt.

Remekül kezdődött a Pécs számára az asztalitenisz Final Four a fővárosi Ormai László csarnokban.

Pető Zsolt és Demeter Lehel állt az asztal mellé, hogy megütközzön a mezőberényi Szabó Krisztián–Vajda Viktor párossal. A pécsi duót bár keményen megizzasztotta a rivális kettőse, az első 2 játszmát hozták Petőék, amivel megágyaztak a győzelmüknek. Bár a berényiek még visszaküzdötték magukat a meccsbe, végül egy 12:10-es menettel és remek játékkal nyerte a Pécs a páros meccsét.

Ezt követően a 3-as asztalnál Pető Zsolt Szabó Krisztiánnal nézet farkasszemet, míg Demeter Lehel Sebestyén Péterrel állt szemben a 4-es játéktérnél. Az elmúlt héten még a szerb olimpiai válogatottal készülő Pető könnyedén hozta is találkozóját, azonban Demeter elszenvedte a pécsiek egyetlen vereségét a küzdelmes találkozón.

A folytatás így is tartogatott komoly izgalmakat, hiszen bár Gerold nagy csatában 2:0-s előnyre tett szert, Vajda egalizálni tudott, és hasonlóan nagy csatában tudta csak Pető is lezárni Sebestyén Péter elleni meccsét.

A másik ágon az alapszakaszban a Péccsel egyenlő mennyiségű pontot gyűjtő Celldömölk simán verte a Szécsényt, így ma 15.00-tól velük találkoznak Geroldék a fináléban.

PTE-PEAC Kalo-Méh I.–Mezőberény 4:1

Férfi asztalitenisz Extra­liga, elődöntő. Budapest, zárt kapuk mögött.

Az eredmények: Pető/Demeter–Szabó/Vajda 11:9, 12:10, 5:11, 7:11, 12:10. Demeter Lehel–Sebestyén Péter 9:11, 9:11, 3:11, Pető Zsolt–Szabó Krisztián 11:8, 11:5, 12:10. Gerold Gábor–Vajda Viktor 11:6, 17:15, 9:11, 9:11, 11:5, Pető Zsolt–Sebestyén Péter 11:8, 9:11, 11:13, 11:5, 11:9.

A női elődöntők

A Final Four első napja, ahogyan a második is, a női elődöntőkkel indult 11 órakor. Ezeken a Budaörs és a Kecskemét, valamint a Budapesti Erdért SE és a Statisztika PSC I. ütközött meg a döntőbe jutásért. Az első találkozóit simán hozta a Budaörs, amely 4:0 arányban simán kiütötte a Kecskemétet, a másik asztalokon pedig az Erdért SE is hasonló fölényben játszott (4:1). Így pedig ma 11-től a női bronzmeccsen a Statisztika PSC I. és a Kecskemét találkozik egymással, míg az aranyért a Budaörs és az Erdért SE ütközik meg.