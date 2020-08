Második helyen zárták a kupa négyes döntőjét

Gaszt Roland az elődöntőben és a fináléban is öt góllal segítette a pécsi csapatot.

Egy hét alatt két érem volt a mérlegük a PSN Zrt. korosztályos vízilabdázóinak az országos kupasorozatokban. Ahogy korábban beszámoltunk róla, kedden a pécsi klub gyermekegyüttese bronz­érmet szerzett a Szívós Gyermek Kupa négyes döntőjében, majd csütörtökön az eggyel idősebbek ezt is „megfejelték”. Szilágyi Kristóf együttesét csak a KSI tudta megállítani a fővárosi Hajós Alfréd Sportuszodában rendezett Vízvári Serdülő Kupa fináléjában.

Az aranyérem sem sokon múlott, a pécsiek óriásit küzdöttek a döntőben. Az öt gólt jegyző (az elődöntőben is ennyit lőtt) Gaszt Roland vezérletével végig ragadt ellenfelére a PSN, amely az utolsó negyedben többször is az egyenlítésért támadott. Végül a fővárosiak 10-7-re nyertek, de a második hely is óriási eredménynek számít.

Pécsi eredmények

PSN Zrt.–Szentes 15-8(6-2, 3-2, 5-2, 1-2)

Vízvári Serdülő Kupa, elődöntő. Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda. A pécsi gólszerzők: Gaszt 5, Kőszegi 3, Kertész 2, Slézia 2, Raffai 1, Horváth II. K. 1, Brodmann 1. Edző: Szilágyi Kristóf.

PSN Zrt–KSI SE 7-10 (1-1, 1-3, 3-3, 2-3)

Vízvári Serdülő Kupa, döntő. Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda. A pécsi gólszerzők: Gaszt 5, Raffai 1, Gelencsér 1. Edző: Szilágyi Kristóf.

A bronzmeccs végeredménye: Szentes–UVSE 6-22.

A PSN Zrt. ezüstérmes csapata: Bali Bálint, Brodmann Máté, Raffai Barna, Kőszegi Gergő Áron, Gaszt Roland, Gelencsér Ákos, Jámbor Bendegúz, Slézia Dávid, Szőnyi Márton, Horváth II. Kristóf, Szűcs Boldizsár, Horváth Ákos Levente, Kertész Bence, Csepregi Dávid. Edző: Szilágyi Kristóf. Sz. D.