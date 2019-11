Még nincs rendben Diggs

Pécs Remek formában kezdte a szezont Quincy Diggs, a PVSK-Veolia NB I.-es férfi-kosárlabdacsapatának új légiósa. Óriási energiával vetette bele magát minden találkozóba, és a játék minden területén kiemelkedett. Nem csoda, ha ilyen hozzáállással gyorsan közönségkedvenc lesz. Most azonban egy sérülés hátráltatja hetek óta az amerikait, bár így is többször pályára lépett.

– Hogyan érzi magát Pécsen?

– Ugyan még alkalmazkodnom kell a társaimhoz, de jól érzem magam a csapatnál, ráadásul a város is szép – mondta lapunknak Quincy Diggs.

– Mivel foglalkozik a szabadidejében?

– Nagy mozirajongó vagyok, szóval leginkább filmeket nézek otthon, vagy moziba megyek.

– Ki a példaképe, ki volt önre a legnagyobb hatással?

– Szeretném azt mondani, hogy édesapám, de sajnos nem volt vele szoros kapcsolatom. Azt kell, hogy mondjam: anya. Mindig is törődött velem. Én is úgy szeretnék bánni a jövőben a családommal, ahogyan ő tette. Kosárlabdázók közül Brandon Roy a kedvencem. Az egyetemtől az NBA-ig követtem a karrierjét. A saját játékomat is az övéhez hasonlítom.

– Mi volt a legmeghatározóbb élménye a karrierje során?

– Amikor az egyetemi csapatommal, az Akron Zipsszel kvalifikáltuk magunkat az NCAA bajnokságra 2011-ben. Az nagyszerű volt.

– Az a hír járja, hogy még a csapattársai is alig láttak mosolyogni. Miért van ez?

– Nem arról van szó, hogy nem szeretek viccelődni, hanem jól akarok teljesíteni, nyerni akarok. Arra koncentrálok, hogy a karrierem a következő szintre emeljem. Ezért fókuszálok annyira a játékra minden egyes meccsen. Azért is jöttem, mert játszani szeretnék az Európa-kupában. A Pozsony elleni vereség is nagyon fájdalmas volt számomra. Most a karrieremre koncentrálok, és arra, hogy a lehető legjobban teljesítsek a magyar bajnokságban, és a nemzetközi kupában. Bár utóbbiban nem állunk most jól, de az NB I.-ben szeretnénk minél hosszabbra nyújtani a győzelmi szériánkat.

– Hogy van a sérülése?

– Körülbelül hetven százalékos állapotban vagyok. Bármelyik nap rendbe jöhetek. Figyelnem kell arra, hogy mit üzen a testem. Szerettem volna a Pozsony ellen is pályán lenni, de nem akartuk erőltetni.

– Milyen meccsre számít hétvégén a Kaposvár ellen?

– Egy jól hárompontosozó csapatnak tűnik a Kaposvár. Korlátoznunk kell a dobóikat, úgy nyerhetünk. Az egyik centerünk kiesésével nehezebb lesz a dolgunk. Keményen kell játszanunk.