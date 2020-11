Mindent belead a játékba az utánpótlás válogatott

A Szentlőrinc az idei szezonra kifejezetten fiatal csapatot épített. Sok 19–20 éves labdarúgó is az NB II.-es keret tagja, sőt, oroszlánrészt vállal a szereplésből. Az ő soraikat bővíti az MTK-tól kölcsönvett Kapronczai Gergely is, aki eddig kirobbanthatatlan a kezdőből.

Nem sikerült jól a válogatott szünet előtti pár forduló a Szentlőrinc számára, így lecsúszott a kiesőzónába. Azonban a rövid pihenő alatt feltöltődött a keret, s már a Budaörs ellen fontos pontot, pontokat akar szerezni a hétvégén.

– A szünet alatt rendeztük a sorokat. Pontokért fogunk küzdeni a folytatásban. A Budaörs kikapott Győrben, ez számunkra mindenképpen jó lehet, illetve elől és hátul is kielemeztük a hibákat. Kíváncsian várjuk a hétvégi meccset – kezdte kérdésünkre a 19 éves középpályás, Kapronczai Gergely. – Mindenféleképpen egy brusztos meccs lesz. Meglátjuk, ha az elején nem kapunk gólt, bárhogy alakulhat a találkozó.

Az utánpótlás válogatott tehetségét bejelentésekor még védőként emlegette a klub is, hiszen a korábbi években a hátsó sorban szerepelt klubjaiban, azonban Marián Sluka vezetőedző folyamatosan a csapat tengelyében számol vele.

– Az akadémián középpályás voltam, nyolcast, tízest játszottam. Most a balszélen is egyre többet szerepelek. A mester odatesz bátran, és így a kapu előtt vagyok, ami fekszik. A Kaposvár ellen is onnan lőttem a gólomat. Nem idegen számomra ez a szerepkör – jelentette ki.

Kapronczaira fontos szerep hárul a Szentlőrinc játékában, amit rendre jól meg is old, de az idei szezonból nem csak az együttes, a játékos is profitál.

– Azért jöttem, és Fekete Tivadar azért is keresett meg, mert a csapat elindult az NB II.-ben. Ez nekem egy jó lehetőség. Meg tudom magam mutatni a másodosztályban, és nem NB III.-ban kell játszanom – tette hozzá, majd arra is kitért, élvezi Szentlőrincen a játékot. – Év elején látszódott nagyon, hogy küzdünk egymásért. Akkor jöttek az eredmények is. Most egy kis hullámvölgyben voltunk, de ki tudunk jönni belőle, és egyenesbe kerülünk. Mind a pályán, mind az edzéseken jól érzem magamat itt. Beleadok mindent és meglátom, mi lesz ebből az évből.

Tavasszal otthon

A Szentlőrinc a 2020/2021-es szezonban nem élvezhette még a hazai pálya előnyét. Egy alkalmat leszámítva minden „otthon” rendezett találkozóját Kozármislenyben játszotta. A kivételt egy kaposvári mérkőzés képezi.

– Folyamatosan zajlanak különböző mérések, felmérések. A megvalósításhoz szükséges paraméterek kidolgozása halad. Azt gondolom, kicsit csúszásban van a dolog, de a tavasz folyamán már mindenképpen otthon szeretnénk játszani a mérkőzéseinket – árulta el Fekete Tivadar, a klub sportszakmai igazgatója.

Ha minden a mostani ütemben zajlik tovább, február környékére már kész lehetnek a munkálatok a pályával, s akkor a csapat végre hazaköltözhet.

A Szentlőrinc bár jelenleg a vonal alatt van 14 egységével, még a 11. helyezett Győrtől sincs igazán lemaradva. Mindössze hat pont választja el egymástól a két alakulatot. Így bár láthatóan nagyon nehéz lesz elérni a céljukat, még közel sem esik a lehetetlen kategóriába a bent maradás. A Siófokot és a Dorogot (17-17 pont) akár két fordulón belül is beérhetik.