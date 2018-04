Nagyon lelkesek az ormánsági súlyemelő fiúk

Tavaly szeptember óta működik az Ormánságban a Pécsi Súlyemelő Egyesület (PSE) kihelyezett szakosztálya, amelynek edzéseit ifjabb Martin Jenő testnevelő tanár, volt aktív sportoló irányítja.

Hetente négyszer tart foglalkozást a vajszlói iskolában a gyermekeknek, akik most tíz–tizenketten vannak, mind fiúk. A sikeres toborzást követően 2017-ben tizenöt sráccal indultak, mára egy picit kevesebben maradtak, mert néhányan kipróbálták ugyan a sportágat, ám végül nem ragadtak le mellette. A beindítást az tette lehetővé, hogy a PSE nyert a Sportegyesületek Országos Szövetsége HISZEK Benned elnevezésű sportprogramjának pályázatán (Helyi, Integrált Szabadidősportos Egyesületi Kereket Közötti Sportprogram).

– Szerencsére a szülők is támogatnak bennünket, nagyon lelkesek az ormánsági fiúk, már sok versenyen is részt vettek és azokon több érmesük is volt – mondta lapunknak Ferenczi József, a Pécsi Súlyemelő Egyesület vezetőedzője. – Közülük Kovácsovics Dániel és Orsós Kevin a legtehetségesebb. Folyamatosan növelni szeretnék a létszámot, az év végére 15–20 fősre akarják bővíteni a szakosztályt. Pécsről hetente egyszer lejárunk segíteni. Érdemes volt létrehozni ezt a sportági kis műhelyt, köszönet érte Nagy Csaba politikusnak, Horváth István vajszlói polgármesternek és Kilinkó Gyula iskolaigazgatónak.

Most hétvégén, április 14-én és 15-én Baranyában rendezik meg a súlyemelő diákolimpia országos döntőjét, amelynek helyszíne a vajszlói Kodolányi Általános Iskola. Több, mint százötven versenyző (köztük tizennégy baranyai) indul az egész országból a 8–20 éves korosztályokban. A küzdelmek két napon keresztül, szombat-vasárnap zajlanak. Gyurkovics Ferenc, a magyar férfi súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya, a házigazda Pécsi SE elnöke elmondta, hogy az egész környéket megmozgató sportesemény lesz az Ormánság első országos rendezvénye ebben a sportágban.