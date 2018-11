Nem teszik hűtőbe a tabellát, inkább csak dolgoznak

Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának vezetőedzője örül a Szeged elleni győzelemnek, de látott hibákat csapata játékában, amiket ki akar javítani. Egyelőre a tabellán elfoglalt első helyük ellenére sem akar előre szaladni, arra összpontosít, hogy a következő, Falco elleni idegenbeli meccsen minél jobbak legyenek.

Kicsit nyögvenyelősen, de a PVSK-Veolia behúzta a Szeged elleni hazai bajnokiját csütörtökön. Ezzel a Párducok hét kör után hat győzelemmel a tabella élén állnak. Mondjuk az hozzátartozik az igazsághoz, hogy két bitang nehéz mérkőzés következik Csirke Ferenc együttese számára, jövő szombaton a Falco vendége lesz, majd Szolnokra utazik a gárda.

– Puha védekezéssel kezdtünk a Szeged ellen, aztán amikor fordítani tudtunk és elhúztunk kilenc-tíz ponttal, buta hibákat követtünk el támadásban – mondta el lapunknak Csirke Ferenc, a PVSK vezetőedzője. – Gyakorlatilag erről szólt az egész meccs. Sok volt az eladott labdánk. Az biztos, hogy a Falco és a Szolnok ellen ez nem fog beleférni, úgyhogy vasárnaptól azon leszünk, hogy visszahozzuk a védekezésünk agresszivitását. Támadásban nem járt elég gyorsan a labda, ezt is rendbe kell tenni.

Persze nemhogy tragédia nem történt a kicsit talán gyengébb teljesítmény miatt, hanem a Pécs még így is vezeti a tabellát. Fel is elevenítettünk egy régi sztorit Csirke Ferencnek. Történt ugyanis, hogy jó tizenöt éve, amikor Nagy Tamás volt a PMFC labdarúgócsapatának vezetőedzője az NB I. B-ben, a szakember elmesélte, hogy ő kivágta az újságból a tabellát, amikor csapata először az első helyre került, és a papírdarabot elhelyezte a mélyhűtőben. A rituálé bejött, a Pécs akkor megnyerte a másodosztályt és feljutott az élvonalba. Kíváncsiak voltunk, vajon Csirke elkezdett-e szemezni a fridzsiderrel?

– Nem, szó sincs róla – mosolyodott el a PVSK trénere. – Magunk között szólva annak azért még jelen helyzetben sincs sok realitása, hogy a 26. forduló után is az élen álljunk. Nekünk az a célunk, hogy bekerüljünk a felsőházba. Elnézve, hogy mennyire együtt van a mezőny, ez nem lesz egyszerű. Azt gondoltam a szezon elején, hogy ha az összes hazai meccsünket megnyerjük, és idegenben is lesz három győzelmünk, az elég lehet a felsőházhoz. Látva az eddigi eredményeket, hogy a TF találkozóit leszámítva szinte az összes meccs kétesélyes, még az is lehet, hogy 16 helyett 15 győzelem is elég lesz az első öthöz.

Ezen paraméterek alapján jól halad a Pécs: eddig hazai pályán minden meccsét nyerte, és van már két idegenbeli siker is. Hogy jövő héten, a Falco ellen meglesz-e a harmadik is?

– Kétesélyes a dolog – jelentette ki Csirke. – A Falcóhoz az utóbbi években nem nyerni jártak az ellenfelek, de az idei bajnokság, mint mondtam, más. Erős a Szombathely, éppen ezért kell kijavítanunk azokat a hibákat, amik felszínre kerültek például a Szeged ellen.

Több volt a jó egyéni teljesítmény

Bár a vendégeknél is akadt két kiemelkedő teljesítmény, hiszen a Szeged amerikai légiósai, Davis és Green jól céloztak kintről, azért az mégis döntőnek bizonyult, hogy Veljko Budimir és Igor Kesar mellett a PVSK-ban Kameron Taylor is hozta szokásos, jó dobóformáját a mérkőzésen.

PVSK-Veolia–Szeged 85-76 (21-20, 25-17, 22-24, 17-15)

Kosárlabda-NB I., férfiak, 7. forduló. Pécs, 2000 néző. V.: Cziffra, Minár, Győrfy. PVSK-Veolia: Pongó 9, TAYLOR 16/3, Csirics 7/3, BUDIMIR 25/3, KESAR 17/9. Cs.: Antóni 2, Horti 2, Simon K. 7/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Szeged: Boltics10, DAVIS 16/6, Wirth 11/3, GREEN 17/12, Sulovics 13. Cs.: Vágvölgyi 9/3, Kerpel-Frónius G., Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Az eredmény alakulása, 3. perc: 5-8. 6. p.: 12-18, 13. p.: 30-20, 17. p.: 36-29, 23. p.: 49-45, 27. p.: 54-51, 33. p.: 71-63, 37. p.: 75-72.

Kipontozódott: Sulovics (37.).

Kosárlabda-NB I., férfiak

1. PVSK-Veolia 7 6 1 599-494 0.929

2. Szolnoki Olaj 6 5 1 549-462 0.917

3. Alba Fehérvár 6 4 2 509-446 0.833

4. ZTE 6 4 2 445-425 0.833

5. Körmend 6 4 2 506-489 0.833

6. Sopron 6 3 3 490-466 0.750

7. Atomerőmű SE 6 3 3 494-475 0.750

8. Falco 6 3 3 482-479 0.750

9. Kecskemét 6 3 3 462-460 0.750

10. DEAC 6 3 3 487-499 0.750

11. Jászberény 6 2 4 461-484 0.667

12. Szeged 7 2 5 503-557 0.643

13. Kaposvári KK 6 1 5 452-500 0.583

14. Serco-TF Bp. 6 0 6 361-564 0.500