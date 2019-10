NKA-sikerrel zárult a két pécsi csapat párharca

Az utolsó pillanatig izgalmas meccset játszott egymással az NKA Pécs és a PVSK Cargate kosárlabdacsapata a Nemzeti Kosárlabda Akadémián a férfi Hepp Kupában.

Az akadémia együttese csak most mutatkozott be a felnőttek között, az NB I. B Zöld csoportjában, de nem kis meglepetésre hat ponttal megverte a Piros csoportban szereplő ellenfelét. Ivica Mavrenski együttese többek között Meleg Gergő és Aleksa Dobrijevic kiváló palánk alatti teljesítményének (mindez nem csak pontokban mutatkozott meg, hanem a lepattanók terén is, az NKA 52-34-re nyert ebben a mutatóban), valamint Scherer Bálint ponterős játékának és jó védekezésének köszönhetően húzta be a fordulatos meccset, s várhatja a sorsolást. Juhász Olivér tanítványai közül Dragasevics volt a leghatékonyabb, 23 pontot szerzett.

NKA Pécs–PVSK Cargate 84-78 (21-21, 20-24, 24-19, 19-14)

Férfi Hepp Kupa. Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, 300 néző. Vezette: Praksch Péter, dr. Danka Péter, Téczely Roland. NKA Pécs: Fülöp Zs. 2, Vukas 5, Benke 5, Meleg 17/3, Dobrijevic 32. Csere: Scherer 19/3, Váits, Mezei, Fekete, Rosic 4. Edző: Ivica Mavrenski. PVSK Cargate: Bíró L. 15/3, Kocsis 8, Dragasevics 23/9, Riskó 4, Popadic 11/3. Csere: Carev 7/3, Futó 10, Mándity, Erdei. Edző: Juhász Olivér.