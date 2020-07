Nyert a Szentlőrinc, gólzáporos döntetlent játszott a PMFC

Nemcsak az ellenfelet, a perzselő napsugarakat is le kellett győznie a szombaton délelőtt pályára lépő labdarúgóknak. A Szentlőrinc NB II.-re készülő csapatának ez sikerült is a harmadosztályú Nagykanizsa ellen, míg a PMFC ikszelt a bajnoki rivális Soroksárral.

Perzselő forróságban csapott össze egymással a Szentlőrinc SE NB II.-re és a Nagykanizsa harmadosztályra készülő labdarúgó-csapata előbbi otthonában. A nagy meleg viszont egyáltalán nem nyomta rá a bélyegét a parázs mérkőzésre, amelynek a 10. percében már kényszerből kellett cserélnie a vendégek mesterének, miután játékosa összefejelt Keresztessel. Hasonlóan kellett cselekednie valamivel később Marián Sluka vezetőedzőnek is, hiszen a bekk is jelezte, minden lépésnél lüktet a feje az összecsapás óta.

A folytatásban viszont ismét láthatta azt a technikás, sokpasszos játékot a közönség, amivel feljutott a másodosztályba a piros-fekete alakulat, mégha az új tréner nem is mindig volt elégedett játékosai labda nélküli helyezkedésével, letámadásaival. Az első játékrész végéhez közeledve pont egy nagyszerű letámadásból szerezte meg a hazai csapat a vezetést. Kondor Kristóf visszacsente a labdát az ellenfél tizenhatosánál, majd tökéletesen tálalt a berobbanó Kovács Dávid elé, aki ötről nem hibázott.

A fordulás után már látszott a csapatokon, hogy nehezen viselik az egyre nagyobb hőséget. Lassultak, pontatlanabbak lettek a labdajáratások. Igazán kidolgozott helyzetig nem is igen jutottak a csapatok, viszont egy felívelést követően így is növelni tudta a Szentlőrinc előnyét Sili Luka, miután mindenkit állva hagyott. Ezzel be is állította a 2-0-s végeredményt.

Szentlőrinc SE–FC Nagykanizsa 2-0 (1-0)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés, Szentlőrinc. Szentlőrinc: Hajagos (Pacéka) – Molnár R. (Czuczi), Havas, Keresztes (Aszalós), Nagy B. – Kondor (Törőcsik), Hleba (Rácz Á.), Kapronczai G. (Lustyik) – Sili (Vajda), Tóth M. (Gellén), Kovács D. (Bálint G.). Vezetőedző: Marián Sluka.

Gólszerzők: Kovács D., Sili L.

Eközben a PMFC-nek a bajnoki rivális Soroksár otthonában volt jelenése. Vas László tanítványai 2-2-es döntetlent értek el a fővárosban, ahol az első félidőben igazi gólparádét láthatott volna a közönség, ha beengedik a találkozóra.

A 15. percben a hazaiak szereztek vezetést. A félpályáról ívelt a pécsiek hálójába Korozmán, aki kiszúrta, hogy Hermány túlzottan kimerészkedett a kapuból. Nem egészen egy perccel később pedig már 2-0 állt a kijelzőn, miután Magyari is higgadt marad a pécsi védelem szorításában. A félidő közepén viszont jött a pécsi szépítés, Hegedűs mesteri sarokrúgását Rácz fejelte a hálóba.

A fordulást követően aztán egalizálni is tudott a Pécs. Az 56. percben Kónya centerezését Tihanyi vágta könyörtelenül a kapuba, beállítva a végeredményt.

Soroksár SC–PMFC 2-2 (2-1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés, Budapest. Pécs: Hermány (Vukman) – Sági (Króner), Rácz, Preklet, Katona (Németh) – Grabant (Kónya), Nikic (Futó), Geiger (Batizi-Pócsi), Hegedűs (Bohata) – Óvári (Keresztes), Adamcsek (Tihanyi). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Korozmán (15.), Magyari (16.), ill. Rácz (24.), Tihanyi (56.).