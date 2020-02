Országos rekordot döntött meg Garamvölgyi Petra

Garamvölgyi Petra, a PSN Zrt. 16 éves atlétája fedett pályás ifjúsági országos rekorddal szerzett ezüstérmet rúd­ugrásban a svédországi Stockholmban megrendezett „Just pole vault” elnevezésű nemzetközi versenyen. A pécsi kiválóság 392 centiméter felett lendült át, így 1 centivel túlszárnyalta Juhász Fanni 22 éven keresztül tartott rekordját.

– Az egész verseny nagyon nagy élmény volt, már csak azért is, mert most repültem először – mondta Garamvölgyi Petra. – Tudtam, hogy kikkel fogok versenyezni, és hogy lesznek ott olyanok, akikkel nyáron az Európa-bajnokságon is fogok találkozni. Izgultam, de tisztában voltam vele, hogy bennem van az országos csúcs, mert mostanában azért voltak jó kísérleteim. Ebben az évben szeretném még tovább javítani a csúcsot, persze szabadtéren is. Ott is Juhász Fanni tartja az 1998-as rekordot. Nem Garamvölgyi Petra volt az egyetlen PSN Zrt.-s utánpótláskorú atléta, aki szép eredményeket ért el a közelmúltban. A szlovákiai fedett pályás Olimpiai Reménységek Versenyén Farkas Bence 300 méteren 34.39-es idővel verte meg az egész mezőnyt.

A kép illusztráció.