Szimpatikus Tóth Norbert számára a megújuló PVSK

Amit csak lehetett, azt elérte a Panthers mezében Tóth Norbert, mielőtt hét éve úgy döntött, hogy máshol folytatja a pályafutását. A csapat kapitánya volt, és 2009-ben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett az alakulattal.

– Messzemenőkig pozitív emlékeket őrzök Pécsről. Ott váltam profi kosarassá, ott nőttem fel. Nagyon jó közösségbe csöppentem, amikor odakerültem – kezdte Tóth. – Azt emelném ki, ahonnan elkezdtük, és ahova elértünk. Ahogyan mondják, nem a cél számít, az út. Olyan csapattársakkal játszhattam együtt, akik kivételesek. Ma már megszokott, hogy 2500-an vannak a mérkőzéseken, de ez a mi időnkben alakult ki, akkor került igazán közel a férfi kosárlabda a közönséghez.

A Kupa-győzelmet követő évek viszont nem a sikerről szóltak már, a középmezőnyt képviselte az alakulat.

– Mindig a közösség ereje volt, ami igazán erőssé tett minket. Sosem volt hangos a csapat, mindenki tette a dolgát csendben, a körülmények is adottak voltak. Leginkább Kövecses Józsival, Csőrivel tudnám azonosítani a klubot. Ő az, aki sose tetszeleg a dicsfényben, de a kulisszák mögött mindig hatalmas munkát végez. Ha szóba kerül, mindig melegség tölti el a szívemet – folytatta.

– Amekkora öröm volt a kupagyőzelem elérése, akkora csalódás, hogy a bajnoki döntőben nem nyertünk a Paks ellen. Ennek ellenére nem mondanám, hogy bármit hiányoltam volna a pécsi pályafutásomból. Az biztos, ha kicsit másképpen alakulnak a dolgok, sose játszottam volna a Pécsen kívül más csapatban. Akkor viszont úgy éreztem, szeretnék egy lépést fölfelé tenni, kipróbálni magam egy állandó topcsapatban. Ezért is igazoltam az Albacomphoz, és utána is mindig élcsapatnál játszhattam.

Végül 2019-ben ért fel a magyar kosárlabda csúcsára a Falco játékosaként. Most a Körmend csapatát erősíti, de elárulta, elképzelhetőnek tartaná, hogy egyszer visszatér Pécsre. Persze ellenfélként a most alakuló Pantherst is figyeli.

– Nekem azért szimpatikus ahogy most alakul a Pécs, mert annak idején én is így tudtam pályára lépni, és megvetni a lábamat az NB I. A.-ban. Nagyon remélem, feltűnnek olyan tehetségek, akik akár hosszú távon mind Pécsnek, mind a magyar kosárlabdának meghatározó tagjai lehetnek – mondta. – Dragan személyében nagyon jó edzője van a csapatnak, a közeg pedig mindig adott volt a szurkolókkal és a bázissal együtt.

Túrázni kezdett

Még a koronavírus-járvány kitörése előtt a Körmend csapatához igazolt Tóth, ahol az enyhítéseket követően két-két és fél hétig ismét edzettek közösen, főként a fizikális felkészülésre fektetve a hangsúlyt. Most ismét szüneten vannak, de formában tartja magát Tóth.

– Sokat vagyok a feleségemmel most, Budapesten töltöm az időt. Aktívan telnek a mindennapjaim – avatott be minket. – A kijárási korlátozás ideje alatt egyénileg dolgoztam. Normafán lakunk, ahol szerencsére nagyon közel a természet. Sokat bicikliztem, és kutyusok is vannak a családban, velük sokat kell mozogni. Elkezdtem Kéktúrázni is, amit nagyon megszerettem. Jó pár szakaszt teljesítettünk, és tervben van a folytatás. A Last Dance-et azonnal, ahogy felkerültek a részek, néztem. Jókor jött a sorozat. Örültem, hogy nagyon sok régi Euroliga-klasszikus is felkerült. Hozzám az közelebb áll, mint az NBA.

Már a labda is előkerült, Budapest szabadtéri pályáin össze lehet futni a játékossal. Hozzátette, nagyon nehéz így készülni, hogy nem tudják pontosan, mikor lesz bevetés, illetve reményét fejezte ki, hogy már semmi nem áll a sport útjába.