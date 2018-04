Szuromi Hanga harmadik helyen zárt

Tíz ország mintegy nyolcszáz versenyzője vett részt a hétvégén alföldi terepen, Szabadszállás térségében megrendezett 40. Postás kupán.

A pécsi klubokat harmincöt tájékozódási futó képviselte a különböző korcsoportokban, s közülük többen is nagyon jól versenyeztek, szép eredményeket értek el. A viadal különösen fontos volt a juniorok számára, akiknek ez volt első válogatójuk a júliusi junior világbajnokságra. Ebben a korcsoportban Szuromi Hanga harmadik helyen végzett, Pataki Réka pedig ötödik lett – mindketten a PVSK tehetségei.

– Szuromi Hanga, Pataki Réka és Szuromi Mátyás is jó eséllyel pályázik a részvételre a junior-vb-n – mondta el lapunknak Viniczai Ferenc, a PVSK edzője. – Persze, addig még több válogató verseny is hátravan. Hanga és Mátyás ott voltak a tavalyi finnországi világbajnokságon is. Hangának e mellett jó esélye van arra is, hogy részt vegyen az idei ifi Európa-bajnokságon is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A baranyai versenyzők eredményei. Első helyezettek: Szuromi Luca (PVSK, N21A), Csillag Vera (PVM, N45), Mátyás Ildikó (PVM, N50), Kürti István (PVM, F60), Varga György (POEÜ, F75). Második helyezett: dr. Pavlovics Gábor (PVSK, F50). Harmadikak helyezettek: Szuromi Áron (PVSK, F16), Tóth Marianna (PVM, N50), Mező Éva (PVM, N60).