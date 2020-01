Töltött káposztára cserélte a sajtburgert Kenderesi Tamás

Aranyéremmel és nagyszerű idővel tért vissza a nemzetközi porondra térdsérülése után Kenderesi Tamás. A PSN Zrt. klasszis úszója már nagyon várja az olimpiát, de még Tokió előtt javítana egyéni csúcsán.

– A legfontosabb kérdés: a térde rendben van?

– Nagyjából igen. Azért Kínában eléggé túl volt terhelve, utána egy kicsit fájt is – árulta el lapunknak Kenderesi Tamás, a PSN Zrt. olimpiai bronz­érmes úszója, aki augusztusi térdműtétje után most januárban, a FINA Úszó Bajnokok Ligája kínai állomásain, Sencsenben és Pekingben térhetett vissza a nemzetközi porondra. – Pont most mondtam az edzőmnek „lábazás” közben, hogy már egész jól működik a térdem. De sajnos lassan javult, s talán már soha nem lesz ugyanolyan.

– Ehhez képest a FINA Bajnokok Ligája sencseni állomásán nagyon biztató, 1:55.17-es idővel nyerte meg a 200 pillangót, ráadásul két ezüstöt is begyűjtött váltóban.

– Nagyon jót tett a lelkemnek a sencseni úszás. Presztízskérdésnek tartottam, hogy jó eredményt érjek el, és boldog vagyok, hogy sikerült. Ugyan az év ezen időszakában nincsenek csúcsformában az úszók, de mégiscsak egy olimpiai ezüstérmes, Szakaj Maszato előtt értem célba, és nem is rossz idővel. A második, pekingi állomáson pedig az volt a célom, hogy még javítsak ezen az eredményen.

– De jött a japán Szeto Daija, aki minden idők ötödik legjobb úszásával, 1:52.53-as idővel győzött ön előtt Pekingben…

– Mindenki tisztában van vele, hogy a többszörös világbajnok Szeto mekkora úszó, de arra senki sem számított, hogy 200 pillangón ilyen időt megy. Ő maga mondta a verseny után, hogy mennyire meglepődött. Nagyon elment a mezőnytől, s szerintem ezért is úsztam gyengébb időt (1:55.87), mint Sencsenben. Nem tudtam eléggé a saját úszásomra koncentrálni, hiszen végig csak az járt a fejemben, hogy ennyire rosszul megy, ennyire rossz vagyok? De mikor vége lett a versenynek, már láttam, hogy nem így van, ő volt brutálisan jó. Egy ilyen idővel simán olimpiát lehet nyerni.

– Hogyan tovább?

– Most egy kemény időszak következik. Ugye éppen Thaiföldön edzőtáborozunk három héten keresztül. Ezt követően két hétre hazamegyünk, majd ismét jövünk vissza három hétre, de sajnos nem napozni. Lelkileg nagyon megterhelő, de szerencsére jó a társaság: Kapás Boglárkával, Telegdy Ádámmal és Horváth Dáviddal is nagyon jó viszonyt ápolok, s ez megkönnyíti a helyzetet. Valamint közeledik az olimpia, s ez egy speciális érzés. Ez nagyon fel tud dobni egy sportolót, már nagyon várom.

– Még az olimpia előtt az országos bajnokságon és a hazai Európa-bajnokságon is helyt kell állnia. Milyen eredményekkel lenne elégedett?

– Igazából mindkét versenyen ugyanaz a célom: szeretném megdönteni az egyéni csúcsomat 200 pillangón. Ha sikerülne, az nagyon jó előjel lenne az olimpiai előtt.

– A közösségi oldalait böngészve feltűnt, hogy már nem a sajtburger, hanem a töltött káposzta a sláger.

– Így van, eléggé odavagyok a töltött káposztáért. Karácsonykor nem is bírtam visszafogni magam. De gyorsan hozzá kell tennem, hogy az ünnepek alatt is lejártam úszni, csak úgy magamtól, pedig ez nem volt korábban jellemző rám.

– Decemberben PMFC-meccsen is feltűnt. Esetleg nagy focirajongó?

– Az azért túlzás. A meccs napján a barátaimmal horgásztam, majd kihívtak magukkal meccsre, én pedig szívesen mentem. Nagyon szorítok a PMFC-nek, remélem feljutást ünnepelhetnek a szezon végén.